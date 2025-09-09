Μαρία Ηλιάκη – Κρατερός Κατσούλης: Το… δοκιμαστικό στο Πρωίαν σε είδον πριν από την πρεμιέρα τους

Enikos Newsroom

Media

Ηλιάκη Κατσούλης

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκαναν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στο Πρωίαν σε είδον, λίγες μέρες πριν από την δική πρεμιέρα τους.

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο δέχτηκε την πρόσκληση του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά για το σκετσάκι Ρόμπες, δοκιμάζοντας στην πράξη την πρώτη τους «καλημέρα».

Κατά τη διάρκεια του… δοκιμαστικού, η Μαρία Ηλιάκη μίλησε στον τηλεοπτικό της παρτενέρ για την επιθυμία της να κυνηγήσει μια διεθνή καριέρα στην υποκριτική. Ο Κρατερός Κατσούλης, με χιούμορ και ενθάρρυνση, τη στήριξε στο όνειρό της.

Λίγο αργότερα, στο πλατό μπήκαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, για να υπενθυμίσουν στους δύο παρουσιαστές ότι η δική τους πρεμιέρα έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα, σε διαφορετική ώρα και ζώνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Αντιστρέφεται η αρτηριακή πλάκα; Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε φυσικά

Ακίνητα: Αυτή είναι η νέα εποχή επενδύσεων στην αγορά – Τι είναι το Real Estate Crowdfunding

ΟΠΕΚΑ: Το «άγνωστο» μηνιαίο επίδομα των 165 ευρώ – Ποιους αφορά

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov

Τα 3 ζώδια που πρέπει να θέσουν όρια φέτος το φθινόπωρο
περισσότερα
10:03 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (8/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Ελλάδας  με τη Δανία κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και τερμ...
09:57 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 9/9/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
09:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (8/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (8/9) για τις εκπομπές της πρω...
07:53 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η ιστορία δεν έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της

Οι ανατροπές δεν έχουν τέλος στα νέα καθηλωτικά επεισόδια που έρχονται στον δεύτερο κύκλο της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος