Μαρία Ηλιάκη – Κρατερός Κατσούλης: Το… δοκιμαστικό στο Πρωίαν σε είδον πριν από την πρεμιέρα τους

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκαναν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στο Πρωίαν σε είδον, λίγες μέρες πριν από την δική πρεμιέρα τους.

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο δέχτηκε την πρόσκληση του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά για το σκετσάκι Ρόμπες, δοκιμάζοντας στην πράξη την πρώτη τους «καλημέρα».

Κατά τη διάρκεια του… δοκιμαστικού, η Μαρία Ηλιάκη μίλησε στον τηλεοπτικό της παρτενέρ για την επιθυμία της να κυνηγήσει μια διεθνή καριέρα στην υποκριτική. Ο Κρατερός Κατσούλης, με χιούμορ και ενθάρρυνση, τη στήριξε στο όνειρό της.

Λίγο αργότερα, στο πλατό μπήκαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, για να υπενθυμίσουν στους δύο παρουσιαστές ότι η δική τους πρεμιέρα έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα, σε διαφορετική ώρα και ζώνη.