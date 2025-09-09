Αττική: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Τον βοήθησαν οι γονείς του να μεταφέρει το όχημα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επικίνδυνες κόντρες με το πολυτελές αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 20χρονος, που είχε καταναλώσει αλκοόλ, είχε δύο φίλες του ως συνεπιβάτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, οδηγούσε με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα μαζί με άλλο «πειραγμένο» όχημα, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες και εμβόλισε αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 20χρονος αρχικά έκρυψε το όχημα και επέστρεψε στο σπίτι, πριν το μεταφέρει εκ νέου, με τη βοήθεια των γονέων του. Τελικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι μπέρδεψε τους αστυνομικούς με ληστές και ότι το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης καυσίμων, ισχυρισμοί που διαψεύστηκαν από τα στοιχεία της έρευνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι και αμπούλες αερίου. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δεκάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Καλλιακμάνης: «Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες»

Σοβαρές καταγγελίες για την υπόθεση του 20χρονου έκανε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν σε μπαρ στο Χαλάνδρι, όπου διασκέδαζαν τρία ανήλικα αγόρια και δύο ανήλικα κορίτσια. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε δύο «πειραγμένα» αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων και άρχισαν να κάνουν κόντρες σε κεντρικούς δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο πολίτες.

«Αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Ο ένας οδηγός σταμάτησε για έλεγχο, ωστόσο ο δεύτερος, ο 20χρονος, επιτάχυνε και παρέσυρε έναν αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ακολούθως, ο 20χρονος έκρυψε το αυτοκίνητο κάπου στον Άλιμο και μετέβη στο σπίτι του με ταξί. Στην συνέχεια επέστρεψε με τους γονείς του. Εκείνοι τον συνόδευσαν σε “πομπή” τριών αυτοκινήτων – με τον πατέρα μπροστά, τον 20χρονο στη μέση και τη μητέρα από πίσω – ώστε να μη διακρίνονται οι πινακίδες. Ωστόσο, εντοπίστηκαν από ομάδα ΔΙΑΣ και ο οδηγός συνελήφθη» ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης.

Επίσης σημείωσε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες, μεταξύ αυτών και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τον αστυνομικό σημείωσε πως ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, αλλά φέρει τραύματα σε όλο το σώμα.

«Η μέτρηση αλκοόλ στον οδηγό έγινε τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό και έδειξε επίπεδα πάνω από το όριο (0,15)» είπε ακόμη ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.