Αττική: Το χρονικό της κινηματογραφικής καταδίωξης του 20χρονου από τους αστυνομικούς – Οι κόντρες, οι επικίνδυνοι ελιγμοί και η «κάλυψη» από τους γονείς

Δεν κατάλαβε πως ήταν αστυνομικοί, αλλά νόμιζε πως επρόκειτο για ληστές, υποστήριξε στις Αρχές ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, που πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας μάλιστα ερυθρούς σηματοδότες, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια κινηματογραφικής καταδίωξης, ενώ τραυμάτισε και έναν αστυνομικό, τον οποίο οδηγός χτύπησε με το όχημά του, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε επέβαιναν και 2 ανήλικα κορίτσια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος διέφυγε στα στενά της πόλης και προσπάθησε να κρυφτεί, βρίσκοντας κάλυψη από τους ίδιους του τους γονείς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star. Συγκεκριμένα, oι γονείς φέρεται να βοήθησαν τον 20χρονο, αφού o πατέρας με ένα Μίνι Κούπερ και η μητέρα με ένα Πόρσε Καγιέν, μπροστά και πίσω από τη Μερσέντες του γιου, κάλυπταν τις πινακίδες για να μην εντοπιστεί.

Τι είπε ο 20χρονος στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, επέβαιναν και 2 ανήλικες φίλες του. Πρόκειται για δύο 17χρονες που φέρονται να είδαν την παράσυρση του αστυνομικού από τον ασυνείδητο οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ανέφερε μετά τη σύλληψή του, ότι δεν σταμάτησε επειδή πέρασε το όχημα της ασφάλειας για αυτοκίνητο ληστών, ενώ στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί για το όχημα που έκρυψε στα νότια Προάστια, φέρεται να είπε ότι είχε ξεμείνει από βενζίνη.

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι είναι αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν. Μετά το περιστατικό πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν.

Πήγα στον Άλιμο, όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκα με τους γονείς μου. Οι γονείς παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα, μέχρι που με σταματήσατε» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

«Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε» λέει ο πατέρας

Από την μεριά του, ο πατέρας του 20χρονου, μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι: «Το αυτοκίνητο είναι της εταιρείας, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, αλλά δεν έγιναν έτσι όπως γράφονται τα πράγματα. Αν όντως τα έχει κάνει αυτά, ζητάμε συγγνώμη στον άνθρωπο. Εάν αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι είναι πλαστικά σφαιρίδια είναι από το paintball».

«Δεν έχω δει ακόμα τον γιο μου και δεν γνωρίζω τι έγινε. Ξέρω ότι ο αστυνομικός είναι καλά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο ποτέ. Το παιδί έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει μια σχολή και είναι πολύ εργατικό. Από μικρός δουλεύει μαζί μου. Ποτέ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό», σημείωσε ακόμη ο ίδιος.

Οι κόντρες από την Αττική Οδό έως το Χίλτον και το Περιστέρι

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος οδηγός της Mercedes και ο φίλος του στο άλλο όχημα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, κατηγορούνται ότι έκαναν κόντρες από την Αττική Οδό μέχρι το ύψος του Χίλτον και στη συνέχεια μέχρι το Περιστέρι. Αγνοούσαν για ώρα τα σήματα των αστυνομικών που άρχισαν να τους καταδιώκουν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Σχετικά με τον τραυματισμό του αστυνομικού, σημειώνεται ότι ο γιος του επιχειρηματία φέρεται κάποια στιγμή να πάτησε το γκάζι και να παρέσυρε τον αστυνομικό που είχε βγει από το περιπολικό στον δρόμο.

Αμέσως μετά, ο 20χρονος κατευθύνθηκε στα νότια προάστια, όπου φέρεται να πάρκαρε το σπορ αυτοκίνητο σε ένα στενό και να επέστρεψε σπίτι του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, δύο ημεδαποί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης εντοπίστηκαν σε λεωφόρο δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, να συμμετέχουν σε μεταξύ τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα 3 άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

-7- αμπούλες αερίου

μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τα βίντεο ντοκουμέντα

Στο πρώτο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega φαίνεται το όχημα του 20χρονου να κινείται πρώτο και πίσω να ακολουθούν τρία συμβατικά οχήματα του τμήματος Εκβιαστών, τα οποία ξεκίνησαν να καταδιώκουν το ΙΧ του γιου του επιχειρηματία.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται το όχημα που οδηγούσε ο φίλος του 20χρονου, πριν τραυματιστεί ο αστυνομικός και πριν σταματήσουν στο μπλόκο, ενώ στο τρίτο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται περιπολικά να έρχονται για ενισχύσεις, έπειτα από όσα έχουν συμβεί στον συνάδελφο τους αστυνομικό.