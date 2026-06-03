Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Ένας 39χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ μηνών με τριετή αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης

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Κοινωνία

αεροδρόμιο «Μακεδονία»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 39χρονος που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία».
  • Ο κατηγορούμενος επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε εμφανή κατάσταση μέθης, αν και στο δικαστήριο υποστήριξε ότι απλώς «μιλούσε δυνατά».
  • Μετά την αναγκαστική προσγείωση και τη σύλληψή του από την Αστυνομία, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον προορισμό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος, ο οποίος προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία», όταν, σε εμφανή κατάσταση μέθης, σύμφωνα με την Αστυνομία, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια.

Κατά την προανακριτική διαδικασία ο κατηγορούμενος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ανακάλεσε την παραδοχή αυτή, υποστηρίζοντας, μέσω διερμηνέα, ότι δεν ήταν μεθυσμένος κι ότι απλώς «μιλούσε δυνατά».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προχώρησε στην αναγκαστική προσγείωση αργά χθες το βράδυ. Για τη συμπεριφορά του ενημερώθηκε η Αστυνομία και μετά τη προσγείωση αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο αεροσκάφος και τον συνέλαβαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύλληψης, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον προορισμό του.

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