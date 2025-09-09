Τραγωδία στο Μεξικό: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες

Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες είναι ο πρόσφατος απολογισμός της σύγκρουσης ενός τρένου με ένα διώροφο λεωφορείο στην Πόλη του Μεξικό, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το λεωφορείο να κινείται αργά, λόγω κίνησης, ενώ τη στιγμή που άρχισε να διασχίζει τις σιδηροδρομικές γραμμές, το τρένο έπεσε πάνω του, χτυπώντας το πλευρικά, σπρώχνοντας το μπροστινό μισό του λεωφορείου κατά μήκος των γραμμών.

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco… Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025



Σύμφωνα με τα πλάνα, δεν υπήρχαν εμφανείς κατεβασμένες μπάρες που να προειδοποιούν ότι ένα τρένο ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Άλλα αυτοκίνητα είχαν περάσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ενώ στην αντίθετη πλευρά του δρόμου τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 6:30 π.μ. σε μια βιομηχανική περιοχή στο Atlacomulco, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικό.

Η Herradura de Plata, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το λεωφορείο, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολίου από το Associated Press. Η σιδηροδρομική εταιρεία, Canadian Pacific Kansas City of Mexico, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στα θύματα και τις οικογένειές τους. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει έρευνα για το δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι τα ατυχήματα σε σιδηροδρομικές γραμμές έχουν αυξηθεί στο Μεξικό – από 600 το 2020 σε 800 το 2025, σύμφωνα με τις μεξικανικές σιδηροδρομικές αρχές. Μόνο τον προηγούμενο μήνα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με πολλά οχήματα στην πολιτεία Guanajuato.