Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στο Μεξικό: Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 61 οι τραυματίες μετά την σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, όπου εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν 61, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επτά γυναίκες και τρία παιδιά, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.

Το δυστύχημα έγινε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο, περίπου 115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού. Το λεωφορείο επιχείρησε να περάσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, ωστόσο παρασύρθηκε από τη διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσαν μεξικανικά μέσα δείχνουν πως ο οδηγός προσπάθησε να κάνει απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζονται.

