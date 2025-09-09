Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης την ώρα που έβγαιναν στον αέρα οι εκπομπές του Ertnews και του Mega

Enikos Newsroom

Media

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης την ώρα που έβγαιναν στον αέρα οι εκπομπές του Ertnews και του Mega

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έγινε αισθητός και στην Αττική. Μάλιστα ο εγκέλαδος χτύπησε όταν ξεκινούσαν να βγουν στον αέρα δύο τηλεοπτικές εκπομπές.

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης – ΒΙΝΤΕΟ

Στην έναρξη της εκπομπής «Off The Record» στο ERTNews, την ώρα που στο στούντιο επικρατούσε σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται.

Αμέσως αντέδρασαν λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Έγινε αισθητός σε όλη την Αττική και είχε μεγάλη διάρκεια – Η στιγμή της δόνησης

Από την άλλη πλευρά στο Mega, ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν βγει στον αέρα η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με την Νίκη Λυμπεράκη. Αν και η εκπομπή δεν είχε ακόμη ξεκινήσει, η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο.

