Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Εύκολα η Σκωτία την Λευκορωσία – «Φωτιά» στον όμιλο της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά ήττα με 0-3 από τη Δανία εντός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ, ενώ την ίδια στιγμή η Σκωτία πέρασε εύκολα από την έδρα της Λευκορωσίας με 0-2 και κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και δεν μπόρεσε να συνεχίσει με θετικό αποτέλεσμα την πορεία της στα προκριματικά. Οι Δανοί ήταν ανώτεροι, σκόραραν τρία εντυπωσιακά τέρματα και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη, μετά το ισόπαλο 0-0 της πρεμιέρας απέναντι στη Σκωτία.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σκωτία επικράτησε εκτός έδρας της Λευκορωσίας με 0-2. Ο Τσε Άνταμς άνοιξε το σκορ στο 43ο λεπτό, ενώ στο 65’ ο Βολκόφ σημείωσε αυτογκόλ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Μπίλι Γκίλμουρ. Οι Σκωτσέζοι είχαν τον πλήρη έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, εξασφαλίζοντας το πρώτο τους τρίποντο στα προκριματικά.

Μετά και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, η κατάσταση στον όμιλο της Εθνικής διαμορφώνεται ως εξής: