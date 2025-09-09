Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά. Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Αττική όσο και στη Βοιωτία, ενώ είχε και μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε ένταση 5,2 Ρίχτερ (αρχικά εκτιμήθηκε στα 5,1 Ρίχτερ), ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, είχε διάρκεια και συνοδευόταν από έντονη βοή. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το evima.gr, τη στιγμή του σεισμού, όταν σε σούπερ μάρκετ της περιοχής άρχισαν να πέφτουν προϊόντα από τα ράφια.

Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φοβισμένος και πολλοί βγήκαν στους δρόμους, ενώ ορισμένοι παραμένουν στην παραλία.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κατέγραψε τον σεισμό στα 5,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, και έδωσε το επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Νέας Μάκρης.

02:50 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: «Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, ανήσυχοι οι κάτοικοι», είπε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:30 το βράδυ της Δευτέρας, με το επίκεντρο να ε...
02:20 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πυροσβεστική για τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ: Αυξημένη επιφυλακή σε Εύβοια και Αττική – Σε ετοιμότητα 1η και 7η ΕΜΑΚ

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέ...
01:19 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Τι ανέφερε στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευ...
00:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Τι ανέφερε στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέ...
