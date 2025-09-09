Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Αττική

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά. Μάλιστα έγινε αισθητός τόσο στην Αττική όσο και την Βοιωτία, ενώ είχε και μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιόμετρα.

Λίγο αργότερα, καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο enikos.gr ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί της τάξεως των 4,5 ρίχτερ». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Γιώργος Κελαϊδίτης, μιλώντας στο enikos.gr τόνισε ότι «μιλώντας με τους δύο προέδρους των Στύρων και των Νέων Στύρων δεν φαίνεται προς ώρας να υπάρχει κάποιο θέμα με ζημιές σε κατοικίες, αλλά ακόμα είναι νωρίς, καθώς ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας και με την πολιτική προστασία με ενημέρωσαν ότι δεν έχουν γίνει ακόμα κλήσεις για τυχόν απεγκλωβισμούς ή κάποιες άλλες ενέργειες».