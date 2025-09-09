Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Τι ανέφερε στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχoινιά. Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην Αττική όσο και την Βοιωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιόμετρα.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο enikos.gr ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί. Προκειμένου να καταλάβουμε ότι το φαινόμενο πάει προς εκτόνωση θα πρέπει να δούμε μετασεισμούς της τάξεως των 4,5 Ρίχτερ».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

