«Ο Κάρολος μου πέταξε ένα βιβλίο επειδή δεν είπα ψέματα στην Νταϊάνα για εκείνον» – Νέες αποκαλύψεις του μπάτλερ που δούλεψε στο τότε πριγκιπικό ζεύγος

Σοκ προκαλούν οι διηγήσεις ενός μπάτλερ του Μπάκιγχαμ, ο οποίος μετατέθηκε από τις υπηρεσίες της Βασίλισσας Ελισάβετ στις υπηρεσίες του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας και βρέθηκε μέσα στον πόλεμο που βίωναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα

«Η Νταϊάνα ποτέ δεν ήθελε διαζύγιο. Παρά όλα όσα συνέβησαν, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Νταϊάνα ερωτεύτηκε τον Πρίγκιπα Κάρολο. Δυστυχώς για την ίδια, το συναίσθημα δεν ήταν αμοιβαίο», λέει ο Πολ Μπάρελ συμφωνα μςε την Mailonline.

«Κάποτε μου είπε ότι ο Κάρολος τής είχε πει, στη μέση ενός από τους επικούς καβγάδες τους: “Ποτέ δεν σε αγάπησα. Σε παντρεύτηκα μόνο και μόνο για να κάνω παιδιά.” Πολλοί από το προσωπικό δεν είχαν ιδέα πόσο άσχημη ήταν η σχέση μεταξύ του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας. Εγώ σίγουρα δεν είχα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έμπαινα σε εμπόλεμη ζώνη όταν το 1987 άφησα την υπηρεσία της Βασίλισσας για να δουλέψω με τον Κάρολο και τη Νταϊάνα. Μόλις έξι χρόνια μετά τον γάμο της με τον διάδοχο του θρόνου, η «μάχη των Ουαλών» μαινόταν φανερά», διηγείται ο πρώην βασιλικός μπάτλερ.

Η Νταϊάνα ήταν κορίτσι της πόλης. Δεν της άρεσαν οι δραστηριότητες της εξοχής: τα άλογα, το κυνήγι, η λάσπη. Ιδιαίτερα το κυνήγι το θεωρούσε βάρβαρο. Ωστόσο προσπαθούσε πάρα πολύ να ευχαριστήσει τον άντρα της. «Θυμάμαι όταν γύρισε από την πρώτη της κυνηγετική εξόρμηση στο Μπαλμόραλ. Μισούσε κάθε στιγμή: το να βλέπει την κοιλιά του ελαφιού να σκίζεται με τα σωθικά να βγαίνουν και το τελετουργικό αίμα να αλείφεται στο πρόσωπό της. Το έκανε για τον Κάρολο», λέει και συνεχίζει:

«Δεν ήθελε ποτέ ερωμένη. Ήθελε μητέρα», μου είχε πει μια φορά η Νταϊάνα. Πάντα αγαπούσε τον Κάρολο, αλλά περιφρονούσε την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, την «άλλη γυναίκα». Όταν ήταν ακόμα εργένης, ο Κάρολος ήθελε ένα εξοχικό σπίτι δικό του. Έψαχνε για ένα κατάλληλο μέρος κοντά στο Bolehyde Manor, στο Wiltshire, όπου ζούσε η οικογένεια Πάρκερ Μπόουλς. Βρήκε το Highgrove House στο Tetbury, Gloucestershire, περίπου 15 μίλια μακριά.

Η γέννηση του Ουίλιαμ

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα δεν είχαν κλείσει ούτε έναν χρόνο γάμου όταν γεννήθηκε ο Ουίλιαμ, στις 21 Ιουνίου 1982. Ο Κάρολος μπέρδεψε τις μεταπτώσεις της διάθεσής της με επιλόχεια κατάθλιψη, αλλά εκείνη ήταν δυστυχισμένη, ακόμα και σε αυτές τις πρώτες μέρες. Το μωρό της έγινε το επίκεντρο όλης της προσοχής. Εκείνη τη στιγμή η Νταϊάνα συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να παλέψει για την επιβίωσή της. Και δεν ήταν παρά μέχρι που γεννήθηκε ο Χάρι, στις 15 Σεπτεμβρίου 1984, δύο χρόνια αργότερα, που επιβεβαιώθηκε η μοίρα της, λέει ο Μπάρελ.

«Ο Κάρολος μπήκε στο δωμάτιο του νοσοκομείου, κοίταξε την κούνια και είπε: «Α, κόκκινα μαλλιά.» Η Νταϊάνα απάντησε: «Μα Κάρολε, ξέρεις ότι αυτό είναι το γονίδιο των Σπένσερ, όλοι έχουμε κόκκινα μαλλιά.» Και τότε ήρθε το καταστροφικό χτύπημα. Είπε: «Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα έχω τον διάδοχο και τον αναπληρωματικό και μπορώ να επιστρέψω στην Καμίλα.»

«Έκλαψα μέχρι να με πάρει ο ύπνος εκείνο το βράδυ, ξέροντας ότι ο γάμος μου είχε τελειώσει. Του έδωσα τέσσερα καλά χρόνια και μετά έφυγε. Και για το υπόλοιπο διάστημα έπρεπε να προσποιούμαι και να παρουσιάζω ένα προσωπείο στον κόσμο», εξομολογείται η Νταϊάνα στον Πολ Μπάρελ.

Η αποκάλυψη στα παιδιά

«Χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 2017, θα ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Χάρι και τον Ουίλιαμ στα παλιά διαμερίσματα της μητέρας τους στο Παλάτι του Κένσινγκτον και θα τους έλεγα τι μου είχε πει η μητέρα τους. Με ρώτησαν πότε και πού πίστευα ότι είχαν στραβώσει τα πράγματα μεταξύ των γονιών τους. Και είπα ότι νομίζω πως ήταν εκείνη τη στιγμή»(σ.σ. εννοεί που είδε τα κόκκινα μαλλιά του Χάρι).

«Ο Χάρι με κοίταξε κατευθείαν, ανέκφραστος. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του έλεγα. Εγώ ήμουν με δάκρυα, αλλά εκείνος δεν αντέδρασε. Θυμάμαι καθαρά εκείνη τη στιγμή, γιατί έμοιαζε σαν να κουβαλούσε τον πόνο της μητέρας του. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που άκουγε αυτή την ιστορία.

Του είπα: «Χάρι, είναι η αλήθεια. Δεν θα σου το έλεγα αν δεν ήταν ακριβώς αυτό που μου είπε η μητέρα σου. Και νομίζω ότι το ξέρεις. Είσαι αρκετά μεγάλος για να το ξέρεις τώρα», διηγείται ο Μπάρελ.

Αυτό συνέβη λίγο πριν ο Χάρι αρραβωνιαστεί με τη Μέγκαν. «Νομίζω ότι τον ενδυνάμωσε και του έδωσε καύσιμο για να προχωρήσει με όλα όσα ένιωθε. Ίσως συνέβαλε σε ό,τι ακολούθησε, και μάλλον γι’ αυτό ονόμασε το βιβλίο του «Spare» («Αναπληρωματικός»), εκτιμά ο πρώην βασιλικός μπάτλερ.

Μου πέταξε βιβλίο

«Κάποια φορά, με κάλεσε στη βιβλιοθήκη για μια συνάντηση. Διέσχισα το πάτωμα από ψάθα. Ο Πρίγκιπας καθόταν στο γραφείο του. “Κλείσε την πόρτα πίσω σου”, είπε με αυστηρή φωνή. Όχι «καλημέρα», όπως συνήθως, λέει ο Μπάρελ και παραθέτει τον διάλογο:

– «Μίλησες με την Πριγκίπισσα χθες το βράδυ;»

– «Ναι, Υψηλότατε. Τηλεφώνησε αργά, στις 10 το βράδυ, και ήθελε να μιλήσει μαζί σας, αλλά δεν μπόρεσα να σας βρω, αφού μάλλον ήσασταν έξω.»

– «Γιατί είπες ότι ήμουν έξω, Πολ;» Ο θυμός του άρχιζε να φουντώνει.

– «Γιατί ήσασταν έξω, Υψηλότατε», απάντησα.

– «Γιατί δεν μπορούσες απλώς να πεις ότι δεν μπόρεσες να με βρεις;» Άρχιζε να κοκκινίζει. Είχα παγιδευτεί, λέει ο μπάτλερ.

– «Μου ζητάτε να πω ψέματα για εσάς;» είπα, γνωρίζοντας ότι σχεδόν όλοι γύρω του το έκαναν. Ο Πρίγκιπας απάντησε:

– «Ναι, το ζητάω. Ναι, διάολε, το ζητάω.»

Χτύπησε το γραφείο με τις γροθιές του. Συμπεριφερόταν σαν κακομαθημένο παιδί, φωνάζοντας: «Θα γίνω βασιλιάς αυτής της χώρας μια μέρα και ΘΑ κάνεις ό,τι λέω!»

Πήρε ένα βιβλίο από το γραφείο του και το πέταξε προς το μέρος μου. «Έξω! Έξω!» ούρλιαξε.

Οι καυγάδες

«Είδα πολλούς καβγάδες και συγκρούσεις ανάμεσα στον Κάρολο και τη Νταϊάνα πίσω από κλειστές πόρτες. Κάποιες φορές ήταν κάτι παραπάνω από φωνές. Πιάτα έσπαγαν, τα νεύρα ξεσπούσαν ακόμα και τραπέζια αναποδογυρίζονταν. Αφού είχα ετοιμάσει ένα δείπνο με κεριά για δύο σε ένα τραπεζάκι, μπήκα στο σαλόνι και βρήκα τον Κάρολο τσαλακωμένο στο πάτωμα με τη μεταξωτή ρόμπα του, γεμάτη σάλτσα σαλάτας και γύρω γύρω σπασμένα πιάτα και γυαλιά.

Η εξήγησή του; «Μάλλον πιάστηκε το μανίκι της ρόμπας μου στη γωνία του τραπεζιού.» Η Πριγκίπισσα δεν φαινόταν πουθενά. Η Νταϊάνα μπορούσε να γίνει εξίσου εκρηκτική κάποιες φορές και υποψιάζομαι πως, σε αυτήν την περίπτωση, η ζημιά είχε γίνει από εκείνη.

Καθώς η «μάχη των Ουαλών» συνεχιζόταν, η Νταϊάνα δεχόταν μηνύματα στήριξης από τη Βασίλισσα και τον Πρίγκιπα Φίλιππο. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι τάχθηκαν στο πλευρό της Νταϊάνα, ενάντια στον ίδιο τους τον γιο.

«Έλεγαν ότι ήξεραν ποιος ήταν ο Κάρολος. Ήξεραν ότι ήταν κακομαθημένος και οξύθυμος. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος έγραψε στην Πριγκίπισσα και της είπε ότι ούτε εκείνος ούτε η Βασίλισσα μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο Κάρολος προτιμούσε την Καμίλα από εκείνη και ότι δεν συμφωνούσαν ούτε με τον Κάρολο ούτε με τη Νταϊάνα να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει ο Πολ Μπάρελ.