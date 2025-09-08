ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ονόματα πολιτικών εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις – Τι αποκάλυψε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σειρά από πολιτικές παρεμβάσεις αποκαλύπτει η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, υπάρχουν κι άλλα ονόματα πολιτικών στη δεύτερη δικογραφία που αναμένεται να φτάσει σύντομα στη Βουλή.

«Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για βουλευτές της ΝΔ και δύο πρώην υπουργούς -ένας από τη Θεσσαλία κι ένας από την Κρήτη- που παρενέβησαν για αιτήματα που δεν ήταν νόμιμα, ένας ακόμα από τη ΝΔ από τη Θεσσαλία αλλά και δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης. Σκάβοντας όμως οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές έχουν πέσει και σε αλλά έγγραφα – έχουν ήδη κατασχεθεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – που δείχνουν την κατανομή επιδοτήσεων ακόμα και σε άτομα που έχουν καταδικαστεί όπως έγινε πρόσφατα με υπάλληλο της περιφέρειας Θεσσαλίας που αν και καταδικάστηκε από το δικαστήριο για τα χωράφια του Γράμμου παίρνει με υπογραφή υπουργού του κ. Βορίδη για την αμαρτωλή κατανομή του 2019-2020», ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου.

Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί, ότι οι σχετικές υπογραφές δεν μπαίνουν απευθείας από τον Υπουργό, αλλά είναι μηχανογραφημένες και μπαίνουν έπειτα από εξουσιοδότηση του.

Ο Τάσος Τέλλογλου, παρουσίασε στοιχεία και για μια πρόσφατη απάτη, που έγινε το 2023 -2024. «Υπάρχουν 40.000 “πέτσινα” τιμολόγια αγοράς ΚΟΜΠΟΣΤ από εταιρεία της Κρήτης εκ των οποίων 14.000 συνδέονται με επιχείρηση στελέχους της ΝΔ. Συνολικά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει θέσει ή θα θέσει σε αναστολή τρεις φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το 23% της παραγωγής .

Στο επίκεντρο είναι πλέον εταιρεία πιστοποίησης των Τρικάλων που εκπροσωπεί το 10% των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. Έχει δώσει σφραγίδα δηλαδή ότι για αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται καθαρές τροφές αν πρόκειται για ζώα και δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα αν πρόκειται για φυτική παραγωγή. Η νομοθεσία είναι τέτοια που επιτρέπει σε αγρότες να πιστοποιούν κάτι ως καθαρό ενώ δεν είναι» είπε χαρακτηριστικά.

