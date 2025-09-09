Πυροσβεστική για τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ: Αυξημένη επιφυλακή σε Εύβοια και Αττική – Σε ετοιμότητα 1η και 7η ΕΜΑΚ

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με επίκεντρο 5χλμ δυτικά, βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Λίγη ώρα αργότερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε ενημέρωση για όλες τις κινήσεις που έγιναν μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Αναλυτικά:

«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.»

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από το σεισμό μέχρι στιγμής

Μετά τη σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που καταγράφηκε και έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρωτίστως χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία.