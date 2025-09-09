Πυροσβεστική για τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ: Αυξημένη επιφυλακή σε Εύβοια και Αττική – Σε ετοιμότητα 1η και 7η ΕΜΑΚ

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Πυροσβεστική για τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ: Αυξημένη επιφυλακή σε Εύβοια και Αττική – Σε ετοιμότητα 1η και 7η ΕΜΑΚ

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με επίκεντρο 5χλμ δυτικά, βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Λίγη ώρα αργότερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε ενημέρωση για όλες τις κινήσεις που έγιναν μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Αναλυτικά:

«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.»

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από το σεισμό μέχρι στιγμής

Μετά τη σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που καταγράφηκε και έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρωτίστως χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 συνήθειες που σταματάνε αμέσως οι έξυπνοι άνθρωποι γιατί μειώνουν την ευφυΐα τους

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

Γονείς και φοιτητές: Τα δικαιώματα που έχουν ως ενοικιαστές – Αναλυτικός οδηγός

ΔΥΠΑ: «Ημέρες Καριέρας» στην Θεσσαλονίκη – Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας από 100 επιχειρήσεις

Lenovo: Η νέα βάση της σηκώνει, γέρνει και περιστρέφει αυτόματα το laptop προς το μέρος σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:50 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: «Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, ανήσυχοι οι κάτοικοι», είπε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:30 το βράδυ της Δευτέρας, με το επίκεντρο να ε...
01:35 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευ...
01:19 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Τι ανέφερε στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευ...
00:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Τι ανέφερε στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος