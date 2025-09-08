Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο – 8 νεκροί και 45 τραυματίες

Τρένο, στο Μεξικό, συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 45, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ατλακομούλκο. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανέφερε μέσω του X ότι οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος σε μια βιομηχανική περιοχή, με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.

Momento exacto del accidente entre el tren y el autobús de pasajeros en #Atlacomulco. Hay 41 personas lesionadas y 9 fallecidas pic.twitter.com/mNYaTAxq8J — ReporteCapital (@Reporte_C) September 8, 2025

Δεν δόθηκαν αμέσως λεπτομέρειες σχετικά με το πώς συνέβη.