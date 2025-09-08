Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Aνείπωτος ο πόνος για τον 17χρονο Γιώργο – Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Aνείπωτος ο πόνος για τον 17χρονο Γιώργο – Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του άτυχου 17χρονου, που έχασε την ζωή του στην άσφαλτο της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μια σύλληψη.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία γι’ αυτόν κατάληξη, καθώς ο ανήλικος οδηγός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, o 17χρονος Γιώργος, που τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18, βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση, αν και κάποιοι που τον γνώριζαν, είπαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι θα φοιτούσε σε σχολή Εμποροπλοιάρχων. Σημειώνεται ότι το βαρύ όχημα ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι, καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Ο 17χρονος κινήθηκε προς τα αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να επαναφέρει το όχημα, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, κοντά στο Φόδελε, επί του ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και αυτή είναι μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου καθώς φέρεται οι εργασίες να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 συνήθειες που σταματάνε αμέσως οι έξυπνοι άνθρωποι γιατί μειώνουν την ευφυΐα τους

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις: Αυτές είναι οι νέες δράσεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα

Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης: Καταργείται από τον Ιανουάριο του 2026 – Το όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την καρδιά στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:42 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: 3 συλλήψεις και βεβαίωση 173 παραβάσεων από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
19:46 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 3 συλληφθέντες για την λάθος μετάγγιση αίματος σε κλινική – Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 3 συλληφθέντες για το περιστατικό με τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθεν...
19:18 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ο φάκελος της δικογραφίας

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα διαβιβάστηκαν σήμερα από τον εφέτη ανα...
19:07 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αθώοι οδηγός και ιδιοκτήτης νταλίκας για εκατοντάδες τελάρα με σταφύλια που «πλημμύρισαν» τον κόμβο Μουδανιών

Αθώοι για τα σταφύλια που κατέληξαν στο οδόστρωμα, πέφτοντας από νταλίκα κατά την είσοδό της σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος