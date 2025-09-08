Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Aνείπωτος ο πόνος για τον 17χρονο Γιώργο – Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του άτυχου 17χρονου, που έχασε την ζωή του στην άσφαλτο της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μια σύλληψη.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία γι’ αυτόν κατάληξη, καθώς ο ανήλικος οδηγός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, o 17χρονος Γιώργος, που τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18, βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση, αν και κάποιοι που τον γνώριζαν, είπαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι θα φοιτούσε σε σχολή Εμποροπλοιάρχων. Σημειώνεται ότι το βαρύ όχημα ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι, καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Ο 17χρονος κινήθηκε προς τα αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να επαναφέρει το όχημα, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, κοντά στο Φόδελε, επί του ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και αυτή είναι μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου καθώς φέρεται οι εργασίες να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια.