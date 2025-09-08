Κρήτη: 17χρονος ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού – Πώς έγινε η νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: 17χρονος ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού – Πώς έγινε η νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ

Ακόμη μία τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη, όταν ένα φορτηγό ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο νεαρός οδηγός του οχήματος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Cretalive, ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού ήταν μόλις 17 χρόνων και τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε τα 18 του χρόνια. Το δυστύχημα έγινε στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ενώ κινούνταν στο οδόστρωμα φέρεται να πήγε πολύ δεξιά στην άκρη, στο ρύθρο των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στην πορεία του, έστριψε αριστερά, δυστυχώς όμως το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στο εσωτερικό της καμπίνας.

Ευτυχώς, τη στιγμή εκείνη δεν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και ένα όχημα της ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ανασύροντας το σώμα του άτυχου 17χρονου. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών, ο νεαρός οδηγός δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

 

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Κάθε εβδομάδα γεννιέται 1 παιδί που πάσχει από Κυστική Ίνωση

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Συνταξιούχοι: Τα νέα δεδομένα για την προσωπική διαφορά και τις αυξήσεις στις αποδοχές – Αναλυτικά παραδείγματα

«Αποτυχημένο αστέρι» έχει ασυνήθιστα πλούσιο δίσκο σχηματισμού πλανητών – Τι αποκάλυψε το James Webb

Το iPhone 17 Pro εγκαταλείπει το τιτάνιο για αλουμίνιο – Και τώρα ίσως μάθαμε το γιατί
περισσότερα
16:04 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την κινηματογραφική καταδίωξη του 20χρονου που χτύπησε αστυνομικό – ΦΩΤΟ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την σύλληψη ατόμων, τα οποία συμμετείχαν σε...
15:56 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις σε ιδιωτική κλινική

Νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φ...
15:44 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Το μήνυμά του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς

«Παρ’ όλες τις δυσχέρειες, εύχομαι να συνεχίσετε την προσπάθεια να διατηρείτε το μεράκι ...
15:33 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Κοζάνη: Διακοπή της κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα Σερβίων λόγω δοκιμαστικών φορτίσεων

Κλειστή θα παραμείνει η υψηλή γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, κατά τις ώρες 9:00 π.μ. έως 15:0...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος