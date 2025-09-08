Κρήτη: 17χρονος ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού – Πώς έγινε η νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ

Ακόμη μία τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη, όταν ένα φορτηγό ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο νεαρός οδηγός του οχήματος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Cretalive, ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού ήταν μόλις 17 χρόνων και τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε τα 18 του χρόνια. Το δυστύχημα έγινε στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ενώ κινούνταν στο οδόστρωμα φέρεται να πήγε πολύ δεξιά στην άκρη, στο ρύθρο των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στην πορεία του, έστριψε αριστερά, δυστυχώς όμως το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στο εσωτερικό της καμπίνας.

Ευτυχώς, τη στιγμή εκείνη δεν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και ένα όχημα της ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ανασύροντας το σώμα του άτυχου 17χρονου. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών, ο νεαρός οδηγός δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Δείτε εικόνες από το σημείο: