Σκέρτσος στον Realfm 97,8: Μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε μέτρα που πιάνουν τόπο και φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή

Για το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ο ένας αφορά τη συνεχή προσπάθεια για αύξηση της αγοραστικής δύναμης και του διαθέσιμου εισοδήματος και νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε εμφατικά τόσο προχθές από την παρουσίαση του Πρωθυπουργού όσο και διαχρονικά από το 2019 και μετά που βλέπουμε μία συστηματική αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και μείωση φόρων. Άρα υπάρχει μία συνέπεια ως προς την ασκούμενη πολιτική που αποδίδει καρπούς στα διαθέσιμα εισοδήματα. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζεται και με παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται διαρκώς σε κάθε μέτωπο της ακρίβειας και δεν είναι ένα», είπε ο Άκης Σκέρτσος.

Αναφορικά με την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση επιστρέφει στην κοινωνία πολύ μικρό μέρος του υπερπλεονάσματος ο υπουργός Επικρατείας απάντησε: «Η αντιπολίτευση όταν ασκεί τέτοιου τύπου κριτική είναι σαν να μην έχει καταλάβει τι έχει συμβεί την προηγούμενη δεκαετία στην χώρα μας και γιατί σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή έχουμε μία υποχρέωση, προς τους εαυτούς μας πρωτίστως, να μην θέσουμε ποτέ ξανά σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Δηλαδή να μην ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράττουμε από τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος και αυτό κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να εξυπηρετούμε τα τοκοχρεολύσια μας».

Και συνέχισε: «Επομένως σημαντικό μέρος του υπερπλεονάσματος πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Και ό,τι περισσεύει από αυτό – με βάση επίσης και το ταβάνι δαπανών που υπάρχει δηλαδή δεν μπορεί μία χώρα – μέλος της Ε.Ε. να ξοδεύει περισσότερα από αυτά τα οποία ορίζει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- εκεί να κάνει και τις αναγκαίες προσθήκες στις δαπάνες».

«Επιπλέον το υπερπλεόνασμα δεν έχει έρθει από κάποια αύξηση της φορολογίας. Έχουμε μειώσει 72 φόρους και πλέον με την ανακοίνωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό πολύ περισσότερους που θα έρθουν να προστεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και έχει έρθει επίσης από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

«Μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε μέτρα, τα οποία πιάνουν τόπο και φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή. Νομίζω ότι με τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκαν προχθές αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε. Θα έρθει από μισός μισθός έως δύο μισθοί ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες ετησίως καθαρά στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος, πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα της ακρίβειας αλλά και της αύξησης της αγοραστικής δύναμης», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.