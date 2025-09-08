Σκέρτσος στον Realfm 97,8: Μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε μέτρα που πιάνουν τόπο και φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή

Enikos Newsroom

πολιτική

Άκης Σκέρτσος

Για το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ο ένας αφορά τη συνεχή προσπάθεια για αύξηση της αγοραστικής δύναμης και του διαθέσιμου εισοδήματος και νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε εμφατικά τόσο προχθές από την παρουσίαση του Πρωθυπουργού όσο και διαχρονικά από το 2019 και μετά που βλέπουμε μία συστηματική αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και μείωση φόρων. Άρα υπάρχει μία συνέπεια ως προς την ασκούμενη πολιτική που αποδίδει καρπούς στα διαθέσιμα εισοδήματα. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζεται και με παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται διαρκώς σε κάθε μέτωπο της ακρίβειας και δεν είναι ένα», είπε ο Άκης Σκέρτσος.

Αναφορικά με την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση επιστρέφει στην κοινωνία πολύ μικρό μέρος του υπερπλεονάσματος ο υπουργός Επικρατείας απάντησε: «Η αντιπολίτευση όταν ασκεί τέτοιου τύπου κριτική είναι σαν να μην έχει καταλάβει τι έχει συμβεί την προηγούμενη δεκαετία στην χώρα μας και γιατί σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή έχουμε μία υποχρέωση, προς τους εαυτούς μας πρωτίστως, να μην θέσουμε ποτέ ξανά σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Δηλαδή να μην ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράττουμε από τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος και αυτό κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να εξυπηρετούμε τα τοκοχρεολύσια μας».

Και συνέχισε: «Επομένως σημαντικό μέρος του υπερπλεονάσματος πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Και ό,τι περισσεύει από αυτό – με βάση επίσης και το ταβάνι δαπανών που υπάρχει δηλαδή δεν μπορεί μία χώρα – μέλος της Ε.Ε. να ξοδεύει περισσότερα από αυτά τα οποία ορίζει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- εκεί να κάνει και τις αναγκαίες προσθήκες στις δαπάνες».

«Επιπλέον το υπερπλεόνασμα δεν έχει έρθει από κάποια αύξηση της φορολογίας. Έχουμε μειώσει 72 φόρους και πλέον με την ανακοίνωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό πολύ περισσότερους που θα έρθουν να προστεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και έχει έρθει επίσης από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

«Μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε μέτρα, τα οποία πιάνουν τόπο και φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή. Νομίζω ότι με τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκαν προχθές αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε. Θα έρθει από μισός μισθός έως δύο μισθοί ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες ετησίως καθαρά στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος, πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα της ακρίβειας αλλά και της αύξησης της αγοραστικής δύναμης», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΕΦ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της φαρμακευτικής παραγωγής

Πρέπει να πίνουμε ανθρακούχο νερό ή μπορεί να κάνει κακό; Τι απαντά το Cleveland

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Συνταξιούχοι: Τα νέα δεδομένα για την προσωπική διαφορά και τις αυξήσεις στις αποδοχές – Αναλυτικά παραδείγματα

Τεστ προσωπικότητας: Το φρούτο που θα επιλέξετε αποκαλύτει τι μισείετ περισσότερο στον εαυτό σας

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:15 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο Μέγαρο Μαξίμου – Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσο...
13:28 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Όταν αφήνεις 6 χρόνια τις ανισότητες να γιγαντώνονται, τότε τα όποια μέτρα έχουν χαρακτήρα «ασπιρίνης»

Για το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟ...
12:58 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: Όσοι αρνούνται τις συνεργασίες λειτουργούν ως χορηγοί του Μητσοτάκη

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ αλλά και την κατάσταση στο μέτωπο της κε...
12:52 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου – Συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – Λιβύης

O Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος