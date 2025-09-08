Ηράκλειο: Στην Ασφάλεια Ηρακλείου παρουσιάστηκε ο ανήλικος για το επεισόδιο με τον 65χρονο οδηγό – Κατέθεσε μήνυση, υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα

Μήνυση στον 65χρονο οδηγό κατέθεσε ο ανήλικος, που καταγράφεται σε βίντεο να απωθεί βίαια τον ηλικιωμένο, να τον ρίχνει στο οδόστρωμα και να του επιτίθεται.

Ο 15χρονος παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/9) στην Ασφάλεια Ηρακλείου, μετά την διάσταση που πήρε η υπόθεση, και περιέγραψε τα γεγονότα από την δική του σκοπιά.

Συνοδευόμενος από την μητέρα του, ο ανήλικος κατήγγειλε, σύμφωνα με το cretalive, ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά – χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι – εκείνος και η παρέα του έγιναν αποδέκτες χυδαίων ύβρεων από οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ανήλικου, ο 65χρονος οδηγός φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή οι ανήλικοι του είχαν «κλείσει» τον δρόμο. Κουβέντα στην κουβέντα εξήλθε του οχήματός του, καθώς οι έφηβοι του ζήτησαν τον λόγο, και πιάστηκε στα χέρια με τον 15χρονο, όπως ισχυρίστηκε ο τελευταίος, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόταν σε φάση άμυνας.

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει την κατάληξη του επεισοδίου, καθώς, σύμφωνα με τον ανήλικο, νωρίτερα του είχε επιτεθεί πρώτος ο οδηγός.

Ο ανήλικος κατέθεσε μήνυση στον 65χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, από την προανάκριση προκύπτει ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 15χρονου και ότι το βίντεο δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αναμένεται να κατατεθεί μήνυση και εκ μέρους του 65χρονου, συνταξιούχου καθηγητή μαθηματικών.