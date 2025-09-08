Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: Όσοι αρνούνται τις συνεργασίες λειτουργούν ως χορηγοί του Μητσοτάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ αλλά και την κατάσταση στο μέτωπο της κεντροαριστεράς μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα Realfm 97,8.

«Κανένας δεν μπορεί να είναι αφοριστικός σε μία δέσμη μέτρων η οποία πιάνει μία σειρά ζητήματα. Όμως οφείλω να σας πω εξαρχής ότι η στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι λάθος», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Και συνέχισε: «Είναι λάθος η γενική στρατηγική (…) Δηλαδή όταν επιλέγεις να χειροτερεύεις το μείγμα άμεσων – έμμεσων φόρων, να κρατάς δηλαδή ψηλά τον ΦΠΑ ενώ υπάρχει και η ευρωπαϊκή κατεύθυνση που σου λέει ‘μείωσε τον’, αυτό είναι λάθος και πλήττει τα μεσοστρώματα και τα αδύναμα στρώματα. Όταν αντιλαμβάνεσαι το στεγαστικό ζήτημα ως μία ισορροπία αυτού ο οποίος νοικιάζει και αυτού ο οποίος έχει το διαμέρισμα δεν αντιλαμβάνεσαι τον ρόλο της κοινωνικής κατοικίας και της δημόσιας παρέμβασης στο στεγαστικό. Γι’ αυτό και πήραν 2 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αντί να χτίσουν κοινωνική κατοικία τα έδωσαν στις τράπεζες για να δώσουν δάνεια, μία πολιτική που στο τέλος της ημέρας έφερε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στο στεγαστικό κράτος».

«Αφήνει την ίδια στιγμή στο απυρόβλητο τα υπερκέρδη των εταιρειών της ενέργειας, των πετρελαιοειδών, τις τράπεζες και δεν βάζει τα μερίσματα στην φορολογική κλίμακα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις έχει κάτω από το μισό ποσοστό από το ποσοστό που έχει η ΝΔ. Εδώ λοιπόν αυτή η κατάσταση της διάσπασης οδηγεί σε μία πολιτική ανισομετρία. Χρειάζονται πρωτοβουλίες ενότητας, ανασύνθεσης, υπέρβασης, αθροιστικών και πολλαπλασιαστικών επιλογών ώστε οι πολιτικές μας προτάσεις και οι πολιτικές μας ιδέες να μπορέσουν να αποτελέσουν τουλάχιστον έναν ισοϋψή αντίπαλο με την ΝΔ στις επόμενες εκλογές», σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Όλοι λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει την επόμενη περίοδο, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αλλιώς αντικειμενικά όποιοι αρνούνται τις συνεργασίες, όποιοι αρνούνται τον διάλογο, όποιοι δεν βρίσκουν κοινά μέτωπα λειτουργούν στο τέλος της ημέρας ως χορηγοί της κυριαρχίας του Μητσοτάκη στο πολιτικό μας σύστημα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακούστε το ηχητικό:

