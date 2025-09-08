Ισραήλ: 6 νεκροί από την επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ – Οι IDF περικυκλώνουν χωριά στη Δυτική Όχθη

Μια αιματηρή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών σε στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες του Ισραήλ, τέσσερα θύματα ανακηρύχθηκαν νεκρά επιτόπου από το προσωπικό της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Magen David Adom, ενώ ένας πέμπτος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Shaare Zedek. Λίγο αργότερα, και ο έκτος τραυματίας κατέληξε στο νοσοκομείο Hadassah Mount Scopus.


Ανάμεσα στους νεκρούς κατονομάζεται ο Λέβι Γιτζχάκ Πας, ενώ ταυτοποιήθηκαν και ακόμη τρία θύματα: ο 25χρονος Γιαακόβ Πίντο, ο 28χρονος Ισραέλ Ματσνέρ και ο 43χρονος ραβίνος Γιόσεφ Νταβίντ, όλοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ.

«Εξουδετερώθηκαν» οι δράστες

Οι δύο δράστες, και οι δύο Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη, προέρχονταν από τις πόλεις Κατάννα και Αλ-Κουμπέιμπα, νοτιοανατολικά της Ραμάλα.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο ένοπλοι δράστες «εξουδετερώθηκαν». Η φράση αυτή σημαίνει ότι οι τρομοκράτες είτε συνελήφθησαν είτε σκοτώθηκαν.

Φωτογραφία: Reuters

Δηλώσεις οργής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της πολύνεκρης επίθεσης, δήλωσε πως το Ισραήλ βρίσκεται σε έναν «ισχυρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή καταδιώκουμε και περικυκλώνουμε τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι τρομοκράτες».

Φωτογραφία: Reuters

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων στη Δυτική Όχθη και συνέχιση της περικύκλωσης των χωριών από τα οποία ξεκίνησαν οι δράστες.

Ο υπουργός Οικονομίας και πρώην δήμαρχος Ιερουσαλήμ, Νιρ Μπαρκάτ, απέδωσε την ευθύνη για την επίθεση στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Από τη Βουδαπέστη, όπου βρισκόταν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ούγγρο ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, καταδίκασε την «αποτρόπαιη» επίθεση στη διασταύρωση Ραμότ, τονίζοντας ότι το περιστατικό με τους δύο Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη αποτελεί απόδειξη για την ανάγκη να αποτραπεί η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έκανε λόγο για «ένα επώδυνο και δύσκολο πρωινό» μετά την πολύνεκρη επίθεση.

Από τη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε «έντονα» τη θανατηφόρα τρομοκρατική ενέργεια στην Ιερουσαλήμ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

