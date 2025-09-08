Τραγωδία σε φεστιβάλ: Ταύρος όρμησε σε 57χρονο και τον σκότωσε – Δείτε το βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε σε φεστιβάλ της Ισπανίας, όταν ένας άνδρας βρήκε φρικτό θάνατο από επίθεση ταύρου την ώρα που προσπαθούσε απεγνωσμένα να σκαρφαλώσει σε κάγκελα για να σωθεί.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει τον άνδρα, ντυμένο με σορτς και ένα T-shirt, να επιχειρεί να σκαρφαλώσει στα κάγκελα ενός παραθύρου ισογείου διαμερίσματος.

Ωστόσο, ο ταύρος τον χτύπησε αρχικά με τέτοια δύναμη ώστε το δεξί του παπούτσι εκσφενδονίστηκε από το πόδι του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, προτού τον καρφώσει επανειλημμένα με τα κέρατά του, αφήνοντάς τον βαριά τραυματισμένο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό κέντρο υγείας, αλλά υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.



Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6.30 μ.μ. τοπική ώρα, στην τουριστική πόλη Ουμπρίκε, στην επαρχία Κάδιθ στη νοτιοδυτική Ισπανία, κατά τη διάρκεια της 10ης διοργάνωσης του φεστιβάλ Toro del Gayumbo.

Ως μέρος των εκδηλώσεων, είχαν αφεθεί στους δρόμους δύο ταύροι, ένας στις 12.30 μ.μ. και ένας στις 6.30 μ.μ., με τον δεύτερο, που ονομαζόταν Mosquetero, να είναι εκείνος που επιτέθηκε και σκότωσε τον 57χρονο κάτοικο της περιοχής.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Το όνομά του δεν έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα.