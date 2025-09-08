Οι αλλαγές στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας: Πώς διαμορφώνονται τα νέα κλιμάκια, τι ισχύει με τα επιδόματα – Δείτε πίνακες

Το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και εκείνο των Σωμάτων Ασφαλείας παρουσιάστηκαν κατά την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει, θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Επίσης, αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού. Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Ακόμη, αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ 20 39 – 40 και άνω 3.000 € 2.346 € 2.192 € 1.975 € 19 37 – 38,99 2.936 € 2.300 € 2.149 € 1.917 € 18 35 – 36,99 2.878 € 2.255 € 2.107 € 1.861 € 17 33 – 34,99 2.822 € 2.211 € 2.036 € 1.807 € 16 31 – 32,99 2.740 € 2.147 € 1.967 € 1.755 € 15 29 – 30,99 2.600 € 2.064 € 1.900 € 1.703 € 14 27 – 28,99 2.456 € 1.985 € 1.836 € 1.654 € 13 25 – 26,99 2.328 € 1.909 € 1.774 € 1.606 € 12 23 – 24,99 2.207 € 1.836 € 1.714 € 1.559 € 11 21 – 22,99 2.092 € 1.765 € 1.656 € 1.514 € 10 19 – 20,99 1.992 € 1.697 € 1.600 € 1.469 € 9 17 – 18,99 1.897 € 1.612 € 1.521 € 1.427 € 8 15 – 16,99 1.824 € 1.543 € 1.449 € 1.385 € 7 13 – 14,99 1.754 € 1.477 € 1.380 € 1.345 € 6 11 – 12,99 1.687 € 1.413 € 1.332 € 1.306 € 5 9 – 10,99 1.622 € 1.352 € 1.287 € 1.268 € 4 7 – 8,99 1.560 € 1.294 € 1.243 € 1.231 € 3 5 – 6,99 1.500 € 1.238 € 1.201 € 1.195 € 2 3 – 4,99 1.410 € 1.185 € 1.160 € 1.160 € 1 0 – 2,99 1.320 € 1.145 € 1.100 € 1.100 €

Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Α/ΓΕΕΘΑ 2,00 Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 1,80 Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,25 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,16 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,12 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,08 1,16 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15 ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14 ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13 ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12 1,15 ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,08 1,14 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,05 1,12 ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,08 ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,05 ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,04 ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 ΟΒΑ 1,00

Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 1,80 ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50 ΑΝΤ/ΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,23 ΥΠ/ΓΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,14 ΤΑΞ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,10 Α/Δ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15 Α/Υ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14 Α/Α ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13 Α/Β ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12 Υ/Α ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,11 1,14 Υ/Β ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,07 1,13 ΑΝΘΜΟΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,04 1,11 ΑΡΧΙΦ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,07 ΥΠΑΡΧΙΦ ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,04 ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,03 ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) 1,02

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Α/ΓΕΕΘΑ 750 € 715 € Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 600 € 520 € Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 500 € 455 € ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 400 € 325 € ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 350 € 260 € ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 300 € 221 € ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 € 78 € ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 150 € 52 € ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 100 € 39 €

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 100 400 € 40.000 € 480.000 € ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 300 € 60.000 € 720.000 € ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 500 200 € 100.000 € 1.200.000 € ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 200 150 € 30.000 € 360.000 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.760.000 € Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 300 200 € 60.000 € 720.000 € ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 400 150 € 60.000 € 720.000 € ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ 1000 100 € 100.000 € 1.200.000 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.640.000 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.400.000 €

Πίνακας 6: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΕΙ και απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσομένων στο σώμα των αξιωματικών – Κατηγορία Α΄

Πίνακας 7: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΣΥ – Κατηγορία Β΄

Πίνακας 8: Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ΄

Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 5 1.156 € 1.219 € 63 € 4 1.114 € 1.183 € 69 € 3 1.114 € 1.183 € 69 € 2 1.072 € 1.122 € 50 € 1 1.072 € 1.122 € 50 € 0 1.053 € 1.122 € 69 €

Κόστος

Αναλυτικά το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού:

Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας