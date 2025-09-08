Οι αλλαγές στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας: Πώς διαμορφώνονται τα νέα κλιμάκια, τι ισχύει με τα επιδόματα – Δείτε πίνακες

Το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και εκείνο των Σωμάτων Ασφαλείας παρουσιάστηκαν κατά την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.  Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει, θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Επίσης, αλλάζει η λογική των κλιμακίων.  Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού. Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Ακόμη, αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

  • Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
  • Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

 Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
20 39 – 40 και άνω 3.000 € 2.346 € 2.192 € 1.975 €
19 37 – 38,99 2.936 € 2.300 € 2.149 € 1.917 €
18 35 – 36,99 2.878 € 2.255 € 2.107 € 1.861 €
17 33 – 34,99 2.822 € 2.211 € 2.036 € 1.807 €
16 31 – 32,99 2.740 € 2.147 € 1.967 € 1.755 €
15 29 – 30,99 2.600 € 2.064 € 1.900 € 1.703 €
14 27 – 28,99 2.456 € 1.985 € 1.836 € 1.654 €
13 25 – 26,99 2.328 € 1.909 € 1.774 € 1.606 €
12 23 – 24,99 2.207 € 1.836 € 1.714 € 1.559 €
11 21 – 22,99 2.092 € 1.765 € 1.656 € 1.514 €
10 19 – 20,99 1.992 € 1.697 € 1.600 € 1.469 €
9 17 – 18,99 1.897 € 1.612 € 1.521 € 1.427 €
8 15 – 16,99 1.824 € 1.543 € 1.449 € 1.385 €
7 13 – 14,99 1.754 € 1.477 € 1.380 € 1.345 €
6 11 – 12,99 1.687 € 1.413 € 1.332 € 1.306 €
5 9 – 10,99 1.622 € 1.352 € 1.287 € 1.268 €
4 7 – 8,99 1.560 € 1.294 € 1.243 € 1.231 €
3 5 – 6,99 1.500 € 1.238 € 1.201 € 1.195 €
2 3 – 4,99 1.410 € 1.185 € 1.160 € 1.160 €
1 0 – 2,99 1.320 € 1.145 € 1.100 € 1.100 €

 Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων

 

 

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Α/ΓΕΕΘΑ 2,00
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 1,80
Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,25
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,16
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,12
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,08 1,16
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14
ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12 1,15
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,08 1,14
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,05 1,12
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,08
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,05
ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,04
ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01
ΟΒΑ 1,00

 Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 1,80
ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50
ΑΝΤ/ΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,23
ΥΠ/ΓΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,14
ΤΑΞ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,10
Α/Δ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15
Α/Υ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14
Α/Α ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13
Α/Β ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12
Υ/Α ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,11 1,14
Υ/Β ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,07 1,13
ΑΝΘΜΟΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,04 1,11
ΑΡΧΙΦ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,07
ΥΠΑΡΧΙΦ ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,04
ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,03
ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) 1,02

 Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Α/ΓΕΕΘΑ 750 € 715 €
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 600 € 520 €
Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 500 € 455 €
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 400 € 325 €
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 350 € 260 €
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 300 € 221 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 € 78 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 150 € 52 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 100 € 39 €

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 100 400 € 40.000 € 480.000 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 300 € 60.000 € 720.000 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 500 200 € 100.000 € 1.200.000 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 200 150 € 30.000 € 360.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.760.000 €
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 300 200 € 60.000 € 720.000 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 400 150 € 60.000 € 720.000 €
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ 1000 100 € 100.000 € 1.200.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.640.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.400.000 €

Πίνακας 6: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΕΙ και απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσομένων στο σώμα των αξιωματικών – Κατηγορία Α΄

Πίνακας 7: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΣΥ – Κατηγορία Β΄

Πίνακας 8: Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ΄

 Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 5 1.156 € 1.219 € 63 €
4 1.114 € 1.183 € 69 €
3 1.114 € 1.183 € 69 €
2 1.072 € 1.122 € 50 €
1 1.072 € 1.122 € 50 €
0 1.053 € 1.122 € 69 €

Κόστος

Αναλυτικά το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού:

Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Δύναμη Αριθμός Κόστος αύξησης βασικού μισθού Κόστος αύξησης επιδομάτων Συνολικό κόστος αύξησης (χωρίς εργοδοτικές εισφορές) Συνολικό κόστος αύξησης με εργοδοτικές εισφορές Μέση αύξηση
Ένοπλες Δυνάμεις 75.567 113.412.798 17.715.624 131.128.422 152.541.694 145
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 15.569 38.958.207 12.615.216 51.573.423 59.995.363 276
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 17.741 22.537.547 4.680.408 27.217.955 31.662.647 128
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 42.257 51.917.044 420.000 52.337.044 60.883.683 103
Αστυνομία 55.207 71.275.534 2.525.148 73.800.682 88.560.819 111
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 4.523 10.546.519 2.257.680 12.804.199 15.365.038 236
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 34.335 44.075.806 267.468 44.343.274 53.211.929 108
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 12.555 13.802.596 0 13.802.596 16.563.115 92
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 3.794 2.850.614 0 2.850.614 3.420.736 63
Πυροσβεστική 12.448 16.071.111 569.367 16.640.478 19.968.574 111
Λιμενικό 8.200 10.586.690 375.065 10.961.755 13.154.106 111
ΣΥΝΟΛΟ 151.422 211.346.134 21.185.204 232.531.338 279.037.605 128

 

 

 

 

