Λήμνος: Εγκατέλειψαν 3 σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Οργή στην τοπική κοινωνία της Λήμνου έχει προκαλέσει ένα περιστατικό βάναυσης εγκατάλειψης σκύλων, που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου και δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές».

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα limnosfm100.gr, στο βίντεο διακρίνεται ένα αγροτικό όχημα να προσεγγίζει την είσοδο του χώρου φύλαξης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, και από την καρότσα του πετάνε τρεις σκύλους, με απάνθρωπο τρόπο σαν να επρόκειτο για σακούλες σκουπιδιών, μέσα από την περίφραξη του χώρου.

Το περιστατικό συνέβη στον προσωρινό χώρο φύλαξης του Δήμου και, όπως επισημαίνει το Σωματείο, οι δράστες έχουν καταγραφεί καθαρά στο οπτικό υλικό. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να προχωρήσει η υπόθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Το Φιλοζωικό Σωματείο τονίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες και καλεί την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των εθελοντών και των αθώων ψυχών που προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν απέναντι στην αδιαφορία και την κακοποίηση.