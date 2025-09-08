Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σε δωμάτιο της οικίας και εντόπισαν απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη.

Ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα. Η φωτιά περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο του δωματίου, ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο του ηλικιωμένου ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.