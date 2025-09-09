Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο

Τραγωδία στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) με μία 19χρονη κοπέλα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η 19χρονη επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Από την σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά η 19χρονη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

08:58 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

