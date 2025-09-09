Τσιάρας στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: «Να κρατήσουμε την γεωργία στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου»

Την αναγκαιότητα η γεωργία να παραμείνει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά την παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι χωρίς έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ασφάλεια τροφίμων, ούτε ουσιαστική πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ευρώπη σήμερα δοκιμάζεται. Ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, οι διεθνείς αναταράξεις και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φέρνουν στο προσκήνιο ένα επιτακτικό ερώτημα: μπορούμε να εγγυηθούμε στους πολίτες μας τρόφιμα ποιοτικά, ασφαλή και προσιτά; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ναι, μπορούμε – αλλά μόνο αν κρατήσουμε την γεωργία στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Γιατί χωρίς ισχυρό και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα, δεν θα έχουμε ούτε επισιτιστική ασφάλεια ούτε πράσινη μετάβαση».

Όπως είπε, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη επενδύσεων στην καινοτομία και στις τεχνολογίες που είναι άμεσα εφαρμόσιμες στο χωράφι, όπως η γεωργία ακριβείας και η ψηφιοποίηση, τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδιαίτερα για νέους και γυναίκες αγρότες, αλλά και στην αμοιβή των παραγωγών για τα αποτελέσματα που φέρνουν, όπως η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, η προστασία της βιοποικιλότητας και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Επιπλέον ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι ο Ευρωπαίος αγρότης χρειάζεται απλούστερους, σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες υποστηρίζοντας πως «δεν γίνεται η γραφειοκρατία να στραγγαλίζει την καινοτομία».

Ο ίδιος τόνισε ότι χρειάζονται ταχύτερες εγκρίσεις για νέες λύσεις φυτοπροστασίας και θρέψης, που είναι ασφαλείς και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τρίτες χώρες ώστε να προστατεύεται ο Ευρωπαίος παραγωγός και ισχυρά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, δεδομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων και των ασταθών αγορών.

«Η πράσινη μετάβαση μπορεί να πετύχει μόνο με τον αγρότη πρωταγωνιστή. Χρειαζόμαστε πολιτικές που δίνουν κίνητρα και προοπτική, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και που εγγυώνται τη βιωσιμότητα της υπαίθρου. Στηρίζοντας τον Ευρωπαίο αγρότη, επενδύοντας στην ανταγωνιστικότητα και προχωρώντας σε μια δίκαιη και ρεαλιστική πράσινη μετάβαση, μπορούμε να διασφαλίσουμε την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και προσιτών τροφίμων για όλους τους πολίτες μας», κατέληξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16:40 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

