Γαλλία: Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Μπαϊρού πέρασε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας).

Χθες βράδυ ο Μακρόν δήλωσε «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες, η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.

