Καλιφόρνια: Ένοπλος είχε ταμπουρωθεί σε κτίριο και κρατούσε ομήρους – Έπεσε νεκρός από πυρά του FBI

Η πολύωρη επιχείρηση ομηρείας στο κέντρο του Μπέικερσφιλντ της Νότιας Καλιφόρνιας έληξε με τραγικό τρόπο, καθώς ο ένοπλος δράστης έπεσε νεκρός από πυρά ειδικών πρακτόρων του FBI. Όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι με ασφάλεια, μετά από μια κρίση που διήρκεσε σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο σε κτίριο τράπεζας.

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Διεθνή Νέα

Καλιφόρνια ομηρία όμηροι
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε η πολύωρη επιχείρηση ομηρείας στο Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνιας, με τον ένοπλο δράστη να πέφτει νεκρός από πυρά του FBI.
  • Όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, ολοκληρώνοντας ένα θρίλερ που κράτησε σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε ως απειλή για βόμβα σε κτίριο τράπεζας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

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Με την επέμβαση των αρχών και την εξουδετέρωση του δράστη τερματίστηκε η πολύωρη κρίση ομηρείας στο κέντρο της πόλης Μπέικερσφιλντ στη Νότια Καλιφόρνια, όταν ειδικοί πράκτορες του FBI άνοιξαν πυρ εναντίον του ένοπλου που κρατούσε ομήρους.

Το περιστατικό, το οποίο ξεκίνησε ως απειλή για βόμβα σε κτίριο που στεγάζει υποκατάστημα τράπεζας και γραφεία της σχολικής περιφέρειας, προκάλεσε την κινητοποίηση ισχυρών ομόσπονδων και τοπικών δυνάμεων ασφαλείας, μετατρέποντας την περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη για σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο.


Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη, ο ύποπτος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπέικερσφιλντ ανέφερε χαρακτηριστικά σε επίσημη δήλωση: «Ο ύποπτος σκοτώθηκε σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς από αστυνομικό, στο οποίο ενεπλάκη προσωπικό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI)».

Το χρονικό της ομηρίας

Το θρίλερ στο κέντρο του Μπέικερσφιλντ ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για απειλή τοποθέτησης βόμβας στο κτίριο της τράπεζας Chase Bank.


Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας του Μπέικερσφιλντ, ο άνδρας οχυρώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου έχοντας μαζί του αρκετούς ανθρώπους ως ομήρους.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις αρχές, δύο από τους ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ της Τρίτης.


Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της απειλής, τα γύρω κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Δημαρχείου και του αρχηγείου της αστυνομίας, εκκενώθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, ορισμένοι οδικοί άξονες παρέμειναν προσωρινά κλειστοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης με τους ομήρους.

Πηγή: Associated Press

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