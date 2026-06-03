Καλιφόρνια: Ένοπλος είχε ταμπουρωθεί σε κτίριο και κρατούσε ομήρους – Έπεσε νεκρός από πυρά του FBI

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Με την επέμβαση των αρχών και την εξουδετέρωση του δράστη τερματίστηκε η πολύωρη κρίση ομηρείας στο κέντρο της πόλης Μπέικερσφιλντ στη Νότια Καλιφόρνια, όταν ειδικοί πράκτορες του FBI άνοιξαν πυρ εναντίον του ένοπλου που κρατούσε ομήρους.

Το περιστατικό, το οποίο ξεκίνησε ως απειλή για βόμβα σε κτίριο που στεγάζει υποκατάστημα τράπεζας και γραφεία της σχολικής περιφέρειας, προκάλεσε την κινητοποίηση ισχυρών ομόσπονδων και τοπικών δυνάμεων ασφαλείας, μετατρέποντας την περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη για σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο.

All hostages have been released and a suspect is confirmed dead after an hours-long standoff at a bank in California, sources told @ABC News. https://t.co/Y7DL3o3vw1 — ABC News (@ABC) June 3, 2026



Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη, ο ύποπτος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπέικερσφιλντ ανέφερε χαρακτηριστικά σε επίσημη δήλωση: «Ο ύποπτος σκοτώθηκε σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς από αστυνομικό, στο οποίο ενεπλάκη προσωπικό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI)».

Το χρονικό της ομηρίας

Το θρίλερ στο κέντρο του Μπέικερσφιλντ ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για απειλή τοποθέτησης βόμβας στο κτίριο της τράπεζας Chase Bank.

🚨#BREAKING : Hostage Situation Ends Safely as Bakersfield Suspect Taken Into Custody Authorities have taken into custody a suspect who allegedly held hostages while strapped with explosives at a Chase Bank in Bakersfield. #Bakersfield #HostageSituation #BankStandoff #Police… pic.twitter.com/b9GLCASDtO — upuknews (@upuknews1) June 3, 2026



Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας του Μπέικερσφιλντ, ο άνδρας οχυρώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου έχοντας μαζί του αρκετούς ανθρώπους ως ομήρους.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις αρχές, δύο από τους ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ της Τρίτης.

🇺🇸 Hostages released from the Chase Bank in Bakersfield, California Others still trapped inside, but police confirm they are currently safe & uninjuredpic.twitter.com/TlEt9UaiKs https://t.co/lrmNuEeOeA — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 3, 2026



Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της απειλής, τα γύρω κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Δημαρχείου και του αρχηγείου της αστυνομίας, εκκενώθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, ορισμένοι οδικοί άξονες παρέμειναν προσωρινά κλειστοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης με τους ομήρους.

Πηγή: Associated Press