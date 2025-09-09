Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης

Συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενόψει της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εισαγωγική τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το βράδυ του Σαββάτου ένα ολοκληρωμένο σχέδιο «που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης».

Αναλυτικά, στην τοποθέτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις.

Νομίζω ότι αυτή η παράδοση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να είναι μία ευκαιρία διαλόγου, συζήτησης, αλλά και παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης. Διότι η πατρίδα μας πέρασε μια δεκαετία δύσκολη οικονομικά, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ο ελληνικός λαός περίμενε καλύτερες μέρες. Αντ’ αυτού βλέπουμε οι ανισότητες να συνεχίζουν να αυξάνονται, το κόστος ζωής να κλιμακώνεται, το κόστος παραγωγής να είναι σε δυσθεώρητα ύψη οδηγώντας σε έλλειμα ανταγωνιστικότητας.

Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε καθαρές απαντήσεις αλλά μια μικροδιαχείριση, που προχθές πήρε σάρκα και οστά σε ένα λόγο χωρίς απαντήσεις και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο».

Απευθυνόμενος στους εκπρόσωπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων τόνισε ότι «εμείς σας καλέσαμε σήμερα εδώ διότι ο διάλογος με τους ανθρώπους της αγοράς, της εργασίας, της παραγωγής είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, την Ελλάδα που χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες, τον πακτωλό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πώς μπορούμε μαζί να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που στο πρόσωπό σας βλέπω αξιόπιστους συνομιλητές. Μπορούμε με πολιτική αλλαγή να σχεδιάσουμε με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προοδευτικό προσανατολισμό το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Από την πλευρά μας θα έχετε πάντα έναν αξιόπιστο, σοβαρό και υπεύθυνο συνομιλητή», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

