Βίντεο: Άγριο ξύλο μεταξύ Βρετανών τουριστών με Τούρκους καταστηματάρχες

Enikos Newsroom

διεθνή

Μια βίαιη σύγκρουση ανάμεσα σε Βρετανούς τουρίστες και Τούρκους καταστηματάρχες εκτυλίχθηκε στην Αλάνια, παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται η Daily Mail, όλα ξεκίνησαν στην οδό Ατατούρκ, έξω από μια μπουτίκ, όταν έξι Βρετανοί αντάλλαξαν έντονες κουβέντες με έναν καταστηματάρχη που καθόταν στην είσοδο του μαγαζιού του.

Αρχικά, υπήρξε μόνο λεκτική αντιπαράθεση, αλλά γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τους τουρίστες να περικυκλώνουν τον άνδρα, πριν ένας εξ αυτών τον χτυπήσει με το κούτελο.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο καταστηματάρχης δέχεται γροθιές και κλωτσιές και πέφτει στο έδαφος.


Η άφιξη άλλων τοπικών εμπόρων για να τον υπερασπιστούν όχι μόνο δεν εκτόνωσε την ένταση, αλλά την όξυνε ακόμη περισσότερο. Η σύγκρουση γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, με δεκάδες άτομα να συμμετέχουν στη συμπλοκή.

Αν και για λίγο οι δύο πλευρές χωρίστηκαν, η αντιπαράθεση ξέσπασε ξανά, αυτή τη φορά ακόμη πιο βίαιη.

Μάρτυρες είδαν αντικείμενα να χρησιμοποιούνται ως όπλα, ενώ «μια πλάκα πεζοδρομίου εκσφενδονίστηκε στον αέρα» και ο καταστηματάρχης προσπάθησε να αμυνθεί χρησιμοποιώντας ομπρέλες.

Η σύγκρουση εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών, με κλωτσιές, σπρωξίματα και μπουνιές να ανταλλάσσονται στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου, ενώ αυτοκίνητα περνούσαν λίγα μόλις μέτρα μακριά.

Τελικά, οι τουρίστες, που είχαν αριθμητικό μειονέκτημα, κατέφυγαν σε κοντινό ξενοδοχείο λίγο πριν καταφθάσουν ενισχύσεις της αστυνομίας.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός. Δημοτικοί αξιωματούχοι σφράγισαν αργότερα το κατάστημα για τρεις ημέρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς πυροδότησε το ξέσπασμα της βίας.

Το βίντεο της συμπλοκής έχει ήδη κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο η αιτία του καβγά δεν έχει γίνει δημόσια γνωστή.

