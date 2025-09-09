«Μαφία της Κρήτης»: Μετακινήσεις και νέα έρευνα για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στην εγκληματική οργάνωση

Εξελίξεις και στα εσωτερικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων έχει προκαλέσει η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Κρήτη, με τα μέλη της να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, πώληση όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, όσοι αστυνομικοί καταγράφηκαν να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση και συμπεριλαμβάνονται στις επισυνδέσεις που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, έχουν αρχίσει να μετακινούνται από τις θέσεις τους, σε άλλα πόστα της Αστυνομικής Διεύθυνσης, προφανώς με δυσμενές πρόσημο.

Πιο συγκεκριμένα, ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με σημαίνοντα ρόλο στο αστυνομικό μέγαρο, μετατάχθηκε σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας των Χανίων, καθώς φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα δύο αδέλφια, που κατηγορούνται και στις δύο δικογραφίες.

Επιπλέον, τουλάχιστον ακόμη 3 -κατώτερης βαθμίδας- αστυνομικοί, που καταγράφονται να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση, έχουν μετακινηθεί από τα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, όπου υπηρετούσαν. Γι’ αυτούς, αναμένεται να διαταχθεί ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους, για διαφορετικά παραπτώματα, αλλά και για παράβαση καθήκοντος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνολικά ελέγχεται ο ρόλος που διαδραμάτισαν περισσότερα από 10 άτομα, που διατελούν σε θέσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης ευρύτερα, για ενδεχόμενες επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διεξάγεται και ξεχωριστή εσωτερική έρευνα για το μέγεθος των πιθανών διαρροών πληροφοριών.

Τέλος, στις συνομιλίες καταγράφεται και η εμπλοκή ενός έγκλειστου στις φυλακές αξιωματικού της αστυνομίας, για τον οποίο φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η απόπειρα μελών της οργάνωσης να «στήσουν έδρα» στην εκδίκαση της υπόθεσής του, με ευνοϊκό για τον ίδιο αποτέλεσμα.

