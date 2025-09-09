Κρήτη: Στον Ανακριτή τα δύο αδέλφια για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης – «Την φάγανε τα λαμόγια, έσκασε η φούσκα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη, εγκληματική οργάνωση, αδέλφια

Τα σκαλιά της Εισαγγελίας Χανίων ανέβηκαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης, τα δύο αδέλφια επιχειρηματίες που κατηγορούνται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει σε zarpanews.gr, από νωρίς βρίσκονταν στο σημείο πρόσωπα του περιβάλλοντός τους που τους ενθάρρυναν με φράσεις όπως: «Δύναμη», «Τη φάγανε τα λαμόγια», «Έσκασε η φούσκα», όπως φαίνεται σε βίντεο.

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση εκβιασμών, ένα σκάνδαλο με φόντο την ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας που έχει ως οικονομικό αντικείμενο την πώληση έκτασης πώληση 175 στρεμμάτων στο βουνό του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά.

Στην αμφιλεγόμενη συναλλαγή, έχει άμεση εμπλοκή η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, καθώς το 2017, ο τότε Ηγούμενος και τότε Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, φέρεται εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο να σύρθηκε σε υπογραφή βεβαιώσεων αποποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Κρήτη, εγκληματική οργάνωση, αδέλφια Κρήτη, εγκληματική οργάνωση, αδέλφια Κρήτη, εγκληματική οργάνωση, αδέλφια Κρήτη, εγκληματική οργάνωση, αδέλφια

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Αντιστρέφεται η αρτηριακή πλάκα; Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε φυσικά

Ακίνητα: Αυτή είναι η νέα εποχή επενδύσεων στην αγορά – Τι είναι το Real Estate Crowdfunding

ΟΠΕΚΑ: Το «άγνωστο» μηνιαίο επίδομα των 165 ευρώ – Ποιους αφορά

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov

Τα 3 ζώδια που πρέπει να θέσουν όρια φέτος το φθινόπωρο
περισσότερα
12:07 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγγενείς θυμάτων προσφεύγουν στα αστικά δικαστήρια κατά της 45χρονης οδηγού Porsche

Στην αντεπίθεση ετοιμάζεται να περάσει η οικογένεια της 26χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά, όπω...
11:59 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο κελί του

Ένας 45χρονος κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης στο...
11:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Συνελήφθησαν τα παιδιά γνωστού πολιτικού – Βρέθηκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλοπ

Στην σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στην οδό Χαριλάο...
10:33 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο επειδή έκοψε δέντρο που είχε φυτέψει – Συνελήφθη 34χρονος

Δημοτικός υπάλληλος δέχθηκε επίθεση εν ώρα υπηρεσίας από 34χρονο, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος