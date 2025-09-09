Κρήτη: Στον Ανακριτή τα δύο αδέλφια για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης – «Την φάγανε τα λαμόγια, έσκασε η φούσκα»

Τα σκαλιά της Εισαγγελίας Χανίων ανέβηκαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης, τα δύο αδέλφια επιχειρηματίες που κατηγορούνται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει σε zarpanews.gr, από νωρίς βρίσκονταν στο σημείο πρόσωπα του περιβάλλοντός τους που τους ενθάρρυναν με φράσεις όπως: «Δύναμη», «Τη φάγανε τα λαμόγια», «Έσκασε η φούσκα», όπως φαίνεται σε βίντεο.

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση εκβιασμών, ένα σκάνδαλο με φόντο την ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας που έχει ως οικονομικό αντικείμενο την πώληση έκτασης πώληση 175 στρεμμάτων στο βουνό του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά.

Στην αμφιλεγόμενη συναλλαγή, έχει άμεση εμπλοκή η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, καθώς το 2017, ο τότε Ηγούμενος και τότε Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, φέρεται εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο να σύρθηκε σε υπογραφή βεβαιώσεων αποποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Δείτε φωτογραφίες: