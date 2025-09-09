Στην Εισαγγελία Αμαλιάδας το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη Αβράμη. Πρόκειται για την υπόθεση που άρχισε τον «χορό» των αποκαλύψεων για το θρίλερ με τους θανάτους μικρών παιδιών και την εμπλοκή της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία είναι ήδη προφυλακισμένη μετά την ομολογία της ότι σκότωσε τέσσερα βρέφη: τα δύο δικά της παιδιά, την μικρή αδελφή της και το παιδί μίας φίλης της.

Σύμφωνα με το tempo24.news, αφού ο αρμόδιος εισαγγελέας μελετήσει το πόρισμα αναμένονται δικαστικές εξελίξεις και εκτιμάται ότι οι πιθανότητες είναι αυξημένες για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Όπως έχει μεταδώσει το enikos.gr, στο πόρισμα 11 σελίδων της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών, αναφέρεται ότι «ουδόλως επιβεβαιώνεται» η ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού ως αιτία θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

Με δεδομένο ότι από τον λοιπό νεκροψιακό και νεκροτομικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα που να στοιχειοθετούν παθολογική αίτια θανάτου, ο παθολογικός μηχανισμός θανάτου του βρέφους ουδόλως επιβεβαιώνεται, συνεχίζουν οι ιατροδικαστές, οι οποίοι, επίσης, απέκλεισαν την δηλητηρίαση ως αιτία θανάτου με βάση την τοξικολογική έκθεση που τους κατατέθηκε. Απέκλεισαν, επίσης, το ενδεχόμενο θανάτου του παιδιού από μηχανικά, ηλεκτρικά και λοιπά αιτία, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας που τους ετέθη υπόψη.

Συμπερασματικά, η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών, καταλήγουν ότι «δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη Αβράμη».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ώρα που η Ειρήνη Μουρτζούκου θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί αυτή τη φορά για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, του παιδιού της φίλης της Πόπης που άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Αυγούστου του 2024. Η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος τεσσάρων βρεφών αν και θεωρήθηκε ύποπτη από την πρώτη στιγμή, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι προκάλεσε κακό στο συγκεκριμένο παιδί, προειδοποιώντας ότι, όταν έρθει η ώρα, θα προβεί σε αποκαλύψεις.