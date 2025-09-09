Μουρτζούκου: Πώς οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα του ασφυκτικού θανάτου για τον μικρό Παναγιωτάκη

Aντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ώρα που η Ειρήνη Μουρτζούκου θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί αυτή τη φορά για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, του παιδιού της φίλης της Πόπης που άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Αυγούστου του 2024. Η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος τεσσάρων βρεφών -δύο δικών της παιδιών, της μικρής αδελφής της και του παιδιού μιας φίλης της- αν και θεωρήθηκε ύποπτη από την πρώτη στιγμή, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι προκάλεσε κακό στο συγκεκριμένο παιδί, προειδοποιώντας ότι, όταν έρθει η ώρα, θα προβεί σε αποκαλύψεις.

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ώρα αυτή έχει έρθει, καθώς το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης, συγκροτούμενης από τον πρόεδρο Νίκο Καρακούκη, γενικό διευθυντή Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, και μέλη τους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, οδηγεί στο συμπέρασμα της δολοφονίας καθώς αναφέρει ξεκάθαρα πως ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε ασφυξία, δηλαδή εγκληματική ενέργεια, και όχι παθολογικά αίτια όπως είχε καταλήξει ο πρώτος ιατροδικαστής.

Στο 11σέλιδο πόρισμά τους, που έχει στη διάθεσή της η «R», οι τρεις ιατροδικαστές, αφού επανεξέτασαν με τη συνδρομή εξειδικευμένων συναδέλφων τους τα ευρήματα στο παιδί, αντικρούουν την ιατροδικαστική έκθεση του συναδέλφου τους που επιλήφθηκε αρχικώς και ο οποίος είχε αποδώσει τον θάνατο σε λοίμωξη του αναπνευστικού (πνευμονίτιδα) και του γαστρεντερικού, που παρουσίασε επιπλοκή με εγκολεασμό.

«Η ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού ως αιτία θανάτου του βρέφους Παναγιώτη Αβράμη ουδόλως επιβεβαιώνεται. Με δεδομένο ότι από τον λοιπό νεκροψιακό και νεκροτομικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα που να στοιχειοθετούν παθολογικά αίτια θανάτου, ο παθολογικός μηχανισμός θανάτου του βρέφους ουδόλως επιβεβαιώνεται. Επίσης έχουν αποκλειστεί τόσο η δηλητηρίαση, με βάση την τοξικολογική έκθεση που μας ετέθη υπ’ όψιν, όσο και ο θάνατος από μηχανικά, ηλεκτρικά και λοιπά αίτια, σύμφωνα με τα νεκροψιακά και νεκροτομικά ευρήματα που μας ετέθησαν υπ’ όψιν… Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα υποξικά ισχαιμικά ευρήματα από τον εγκέφαλο, το μυοκάρδιο και το ήπαρ απομακρύνουν τη διαγνωστική σκέψη από αυτά και οδηγούν, με την κλασική μεθοδολογία της αντιμετώπισης θανάτου βρεφών, τη διαγνωστική σκέψη στον στερητικό μηχανισμό θανάτου (ασφυξία)».

Όπως μάλιστα σημειώνουν το ότι δεν βρέθηκαν σημάδια στο πρόσωπο του Παναγιωτάκη (μύτη, στόμα) ουδόλως αποδυναμώνει το συμπέρασμά τους. «Η απουσία θορυβωδών νεκροψιακών/νεκροτομικών ευρημάτων από την περιστοματική και την περιρινική χώρα καθώς και θορυβωδών παθολογοανατομικών ευρημάτων, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν αποδυναμώνει τον ασφυκτικό μηχανισμό θανάτου, καθώς είναι γνωστό ότι ασφυξία σε βρέφη και ηλικιωμένους συχνά δεν έχει κανένα μακροσκοπικό εύρημα λόγω της αδυναμίας προβολής αντίστασης…». Εξηγούν, δε, πως η απουσία σημαδιών μπορεί να οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκε κάποιο πανάκι ή μαξιλάρι.

«Μακροσκοπικό εύρημα δεν αποτυπώνεται και επί απόφραξης των έξω αεροφόρων οδών με τη μεσολάβηση υφασμάτινος υλικού». Κατόπιν των παραπάνω καταλήγουν πως «δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αιτία θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη Αβράμη».

Η Ειρ. Μουρτζούκου, καθώς ήταν παρούσα και σε αυτόν τον θάνατο, αναμένεται να κληθεί άμεσα από τις αρμόδιες Αρχές. Η ίδια, κατά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας τον περασμένο Ιούλιο, είχε αρνηθεί την όποια εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη, αν και δεν κατηγορείτο τότε για αυτόν, και εξέφρασε επιφυλάξεις να πει περισσότερα αν και όταν κληθεί. «Και αφού τα λέμε όλα σήμερα και πραγματικά νιώθω ότι λυτρώνομαι, σας λέω ότι τον Παναγιωτάκη δεν τον πείραξα ποτέ… Δεν θα του έκανα ποτέ κακό, δεν θα τον πείραζα ποτέ και για κανέναν λόγο. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως ήταν ο λόγος για τον οποίο ζούσα και έβρισκα τη δύναμη να ξεπεράσω τους δαίμονές μου…». Προς επίρρωση των ισχυρισμών της μάλιστα είχε πει πως ο Παναγιωτάκης δεν ανταποκρίνεται στο δικό της «μοτίβο», αφού «ήταν μεγάλο παιδί, ηλικίας 15 μηνών… Τα υπόλοιπα βρέφη ήταν κορίτσια, ενώ ο Παναγιωτάκης ήταν αγόρι».

