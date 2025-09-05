Μουρτζούκου: Η ασφυξία πιθανότερη αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη – Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών

Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη από την επιτροπή των αρμόδιων ιατροδικαστών. Σημειώνεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει επιμείνει σε δηλώσεις της ότι δεν έχει πειράξει το παιδί και δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του.

Στο πόρισμα 11 σελίδων των ιατροδικαστών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου, ούτε από το γαστρεντερολογικό, ούτε από το αναπνευστικό και η υποξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου».

Από τη νεκροψία και τη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα και έτσι δεν στοιχειοθετούνται παθολογικά αίτια θανάτου. Με βάση τις τοξικολογικές εξετάσεις έχει αποκλειστεί επίσης το ενδεχόμενο δηλητηρίασης και με βάση τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με το MEGA, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης κλονίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων. Όπως λέει, «δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου, δηλαδή μεταθανάτια». Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον κ. Ανεστάκη.

Τι αναφέρει το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο πόρισμα της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών, αναφέρεται ότι «ουδόλως επιβεβαιώνεται» η ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού ως αιτία θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

Με δεδομένο ότι από τον λοιπό νεκροψιακό και νεκροτομικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα που να στοιχειοθετούν παθολογική αίτια θανάτου, ο παθολογικός μηχανισμός θανάτου του βρέφους ουδόλως επιβεβαιώνεται, συνεχίζουν οι ιατροδικαστές, οι οποίοι, επίσης, απέκλεισαν την δηλητηρίαση ως αιτία θανάτου με βάση την τοξικολογική έκθεση που τους κατατέθηκε. Απέκλεισαν, επίσης, το ενδεχόμενο θανάτου του παιδιού από μηχανικά, ηλεκτρικά και λοιπά αιτία, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας που τους ετέθη υπόψη.

Συμπερασματικά, η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών, καταλήγουν ότι «δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη Αβράμη».

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό για την Μουρτζούκου

Στις 11 το πρωί της Πέμπτης (4/9) κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.