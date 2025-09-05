Σάλος με την καταγγελία για νυχτερινά δρομολόγια μόνο για αλλοδαπούς – Η απάντηση του διευθυντή των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και το «άδειασμα» της ΕΛ.ΑΣ.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αδιανόητη καταγγελία του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου για «ρατσιστικά δρομολόγια» στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μία ντροπιαστική υπόθεση που δεν την χωράει ανθρώπινος νους. Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Ηλιόπουλου, υπάλληλοι αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στο δρομολόγιο. «Για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου στον συγκεκριμένο πολίτη.

Στο σημερινό δημοσίευμά της η «Εφημερίδα των Συντακτών» αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος του Οργανισμού, Στέφανος Τσώλης με έγγραφο προς τους υπαλλήλους των εκδοτηρίων, δίνει εντολή να μην εκδίδουν εισιτήρια σε επιβάτες «που δεν τηρούν εμφανώς τους κανόνες υγιεινής (π.χ. αναδίδουν οσμή που καταφανέστατα δεν γίνεται αποδεκτή από τους υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες)… Ταυτόχρονα επειδή γνωρίζετε τις εξαιρετικά βαριές ποινές για τη μεταφορά αλλοδαπών στερούμενων νόμιμων δικαιολογητικών παραμονής στην Ελλάδα, η εταιρεία σε συνεννόηση με την Αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες. Σε αυτό μόνο θα εκδίδετε εισιτήρια για όσους έχετε αδυναμία να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτουν νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής…».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή»

Ο διευθυντής των ΚΤΕΛ, Σάκης Γεωργιάδης μιλώντας στο OPEN, τόνισε αρχικά ότι υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς πολίτες στο τελευταίο δρομολόγιο όλους μαζί και υποστήριξε ότι αυτό προέκυψε μετά την αλλαγή στον νόμο πριν από περίπου δέκα χρόνια.

«Προέκυψε μετά από έναν νόμο το 2014 που επικαιροποιήθηκε το 2024 που λέει ότι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους τιμωρείται. Υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό μας απασχολεί εδώ και μια 10ετία περίπου. Το ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης έχει διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από την θρησκεία, το χρώμα και το θρήσκευμα να ταξιδεύουν με όλα μας τα δρομολόγιά μας. Ο νόμος είναι δαμόκλειος σπάθη στο κεφάλι του κάθε οδηγού και εκδότη εισιτηρίου… Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή. Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα μεταφέρει κάποιον μετανάστη που δεν έχει έγραφα, και αυτό έγινε πολλές φορές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «μας αηδιάζει όλους οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά, δεν ισχύει αυτό για εμάς. Παραπέμπω σε μια ερώτηση πολιτικού αρχηγού κόμματος ο οποίος καταγγέλλει ότι τα ΚΤΕΛ διενεργούν παράνομη μεταφορά μεταναστών. Απαντά ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης ότι γίνονται έλεγχοι στα ΚΤΕΛ. Μάλιστα έχουν συλληφθεί 4 οδηγοί ΚΤΕΛ».

Όταν κλήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του αστυνομικού σε συνεννόηση με τον οποίο αποφασίστηκε το συγκεκριμένο νυχτερινό δρομολόγιο, παρέπεμψε σε ερώτηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και σε απάντηση για το θέμα του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

«Δεν υπάρχει δρομολόγιο για σκουρόχρωμους, υπάρχει δρομολόγιο στις 11:30 το βράδυ που προέκυψε έπειτα ένα πρωτόκολλο που προέκυψε από συζητήσεις και διαβουλεύσεις με την Αστυνομία για όλους τους ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι δεν έχουν χαρτιά. Εμείς έχουμε πει πρώτοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και δεν δικαιούται να κάνει έλεγχο ταυτότητας. Δεν θέλει το προσωπικό μας να κάνει διαχωρισμό. Ο εκδότης των εισιτηρίων έχει την ευθύνη να μη βάλει άνθρωπο που στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων. Το κράτος μεταφέρει την αρμοδιότητα – χωρίς να έχουμε υλικοτεχνική υποδομή, εξειδικευμένη γνώση και μέσα- σε συνεννόηση με την Αστυνομία, καθώς δεν μπορούσαν να στέλνουν αστυνομικούς για ελέγχους κάθε τρεις και λίγο» κατέληξε.

Ηλιόπουλος: Γίνεται παρανομία που μετατρέπει τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955

Από τη μεριά του ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε: «Υπάρχει μια λογική αντίφαση: αν είναι παράνομο να μεταφερθεί με των 1:30, είναι παράνομο να μεταφερθεί και με των 11:30. Άρα επί της αρχής το επιχείρημα του κ. Γεωργιάδη περί παρανομίας δεν στέκει».

Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε: «Εγώ δεν ξέρω κράτος δικαίου που λέει αν έχω υποψία ή αμφιβολία σε βάζω σε ειδικό δρομολόγιο. Επίσης, παραβιάζει αυτή η πρακτική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Αναφέρομαι στον νόμο 44/43 στο άρθρο 11 που έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, που λέει ότι οποιαδήποτε διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνεται με διάκριση χρώματος, θρησκείας, φυλής κλπ. Προκύπτει ζήτημα και για την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και πρέπει να απαντήσουν συγκεκριμένα. Χθες σε επικοινωνία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας μας είπαν να πάμε να κάνουμε καταγγελία και ότι αυτό είναι παράνομο ακόμη και αν εμπλέκει αστυνομικούς».

Όπως τόνισε «εδώ γίνεται μια παρανομία η οποία μετατρέπει τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955. Δεν είναι ζήτημα του εκδότη ή του οδηγού να ελέγξει έγγραφα.

Ο κ. Ηλιόπουλος σε χθεσινή ανάρτησή του τόνιζε ότι «η παραβίαση βασικών δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες. Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να απολογηθούν για το ακραίο ρατσιστικό περιστατικό και συγκεκριμένα για την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε επιβάτης αφρικανικής καταγωγής. Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει αμερικανικός νότος της δεκαετίας του 1950. Η Νέα Αριστερά θα φέρει το θέμα στη Βουλή, το υπουργείο θα αναγκαστεί να δώσει καθαρές απαντήσεις».

H απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά τις αντιδράσεις για τα ρατσιστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «αδειάζει» τον διευθυντή των ΚΤΕΛ, που υποστήριξε ότι υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς στο τελευταίο δρομολόγιο.

«Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας».