Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι γονείς των μωρών που εντοπίστηκαν στον δρόμο – Η εξήγηση που έδωσαν στους αστυνομικούς

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί το ανδρόγυνο το οποίο κατηγορείται για την υπόθεση των δύο μικρών αδελφών, 1 και 2 ετών, που εντοπίστηκαν να κινούνται μόνοι τους σε δρόμο, στην Χαριλάου, εκ των οποίων το πρώτο μπουσουλώντας.

Ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων και τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

Τα δύο μωρά εντόπισε χθες στις 9.50 το πρωί διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ο 49χρονος και η 22χρονη σύντροφός του (αλλοδαποί και οι δύο) συνελήφθησαν άμεσα.

Καταθέτοντας προανακριτικά και επιχειρώντας να δώσει τη δική του εξήγηση για το συμβάν, ο 49χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η 12χρονη αδελφή της συντρόφου του άνοιξε την πόρτα από την οποία βγήκαν τα μωρά. Τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα φαίνεται πως κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, με την 12χρονη να είχε αναλάβει να ταΐσει τα ανήλικα.

