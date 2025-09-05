Άννα Μάσχα: Δεν έχω social media, αλλά το κινητό πάντα μαζί

Η Άννα Μάσχα ήταν καλεσμένη στο «Πρωίαν σε Είδον».Η γνωστή πρωταγωνίστρια, η οποία συμμετέχει στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί», μίλησε για τη σχέση της με το κινητό και τα social media, τονίζοντας ότι φοβάται την έκθεση.

«Δεν έχω social media, αλλά το κινητό πάντα μαζί. Το κινητό δε φεύγει από το χέρι. Στο μπαλκόνι με το κινητό, στην τουαλέτα. Φοβάμαι λίγο την έκθεση. Δεν θεωρώ ότι αφορά η κάθε στιγμούλα της ιδιωτικής μου ζωής. Επίσης, ξέρω ότι πρέπει να ξοδεύεις κάποιο χρόνο, να τα ενημερώνεις και δεν διαθέτω τόσο πολύ αυτόν τον χρόνο. Θα δούμε. Ποτέ δε λέω ποτέ πια», είπε αρχικά η Άννα Μάσχα.

Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Το ζητούμενο μου είναι η ηρεμία, αλλά όχι Τζένη μου, εκνευρίζομαι. Προσπαθώ να το χαλιναγωγώ. Στο κάτω κάτω υπάρχει και η συγγνώμη. Σχετικά ναι, ζητάω συγγνώμη, αν καταλάβω ότι αυτό που έκανα ήταν τεράστιο λάθος. Εκτίθεσαι στον άλλον, του λες, ήμουν αδύναμος, έκανα βλακεία. Δηλώνεις την αδυναμία σου. Είναι μια στιγμή αδυναμίας, γι’ αυτό δε ζητάμε εύκολα συγγνώμη».