Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: «Έχει άλλα προβλήματα και προσπαθεί να τα λύσει επιτιθέμενη στο ΚΚΕ – Τι προσωπικά να έχω με την Ζωίτσα;»

Στην μήνυση που κατέθεσε εναντίον της η Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση αναφέρθηκε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη.

Σε ερώτηση πώς απαντάει στην μήνυση η βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε: «Απάντησε το κόμμα». Σε σχόλιο ότι πλέον δεν θα είναι διαμάχη Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη μόνο στην Βουλή αλλά θα είναι και στην Δικαιοσύνη η Λιάνα Κανέλλη τόνισε ότι «ποια Δικαιοσύνη; Κάτσε να φτάσει (σ.σ η υπόθεση στην Δικαιοσύνη). Θα φτάσει;».

Και συνέχισε: «Τι να εξηγήσω; Μου κάνετε ότι δεν ξέρετε τώρα; Ο κόσμος ξέρει μια χαρά. Πρέπει να αρθεί η ασυλία μου. Πριν αρθεί η δική μου ασυλία, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει να περάσει ένα πειθαρχικό η ίδια. Δεύτερον, δεν θέλω να ασχοληθώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αρκετά έχω ασχοληθεί».

«Άσε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα δούμε. Έχει άλλα προβλήματα η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, τα οποία προσπαθεί να λύσει επιτιθέμενη στο ΚΚΕ. Δεν επιτίθεται σε μένα η Ζωή, στο κόμμα επιτίθεται και της απάντησε το κόμμα. Της απάντησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος», συμπλήρωσε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Μα είμαστε διαφορετικοί πολιτικοί γιατί να μην μας επιτεθούν; Τίτλος τιμής είναι να σου επιτίθεται η Ζωή και η κάθε Ζωή. Τίτλος τιμής είναι το καταλαβαίνεις; Τίτλος τιμής να σου επιτίθεται», τόνισε η Λιάνα Κανέλλη.

Ερωτηθείσα αν οι επιθέσεις αυτές γίνονται για πολιτικούς ή για προσωπικούς λόγους η Λιάνα Κανέλλη απάντησε: «Μόνο για πολιτικούς λόγους γίνεται, για κανέναν άλλον λόγο. Τι προσωπικά έχω εγώ, μωρέ πουλάκι μου, με τη Ζωίτσα; Τι προσωπικά να έχω; Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για όνομα του Θεού και της Παναγίας».

«Σας παρακάλεσα, μη μου τρώτε τον πολύτιμο μου τηλεοπτικό και πραγματικό χρόνο για τη Ζωή», ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Ωστόσο όταν ρωτήθηκε αν θα ζητήσει και η ίδια την άρση της ασυλίας της προκειμένου να φτάσει η υπόθεση της μήνυσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο δικαστήριο η βουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε ότι «σιγά μην σου πω τώρα τι θα κάνω και δη δημόσια. Είναι σαν να της λέω: ‘Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, προετοιμάσου κατάλληλα’. Να φέρει και τον μπαμπά της στην Βουλή να το κάνουμε μεγάλο τηλεοπτικό σόου».

«Κοίταξε να δεις από έναν άνθρωπο που τον έχω ζήσει να καταργεί το εντευκτήριο των βουλευτών για να το κάνει τηλεοπτικό στούντιο – εγώ άνθρωπος της τηλεόρασης- (…) δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ. Σου φτάνει αυτό;», αναρωτήθηκε η Λιάνα Κανέλλη.