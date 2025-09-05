ΔΕΘ 2025: Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2025 (ΔΕΘ 2025.

Σήμερα στις 18.00 θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την OpenAI με θέμα «AI in Schools», στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 19.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».