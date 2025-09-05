Νίκος Πορτοκάλογλου: Το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση – «Έπειτα από 10 ημέρες θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο. Την Τετάρτη ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του λόγω ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σήμερα, δύο μόλις ημέρες μετά την επέμβαση, ο καλλιτέχνης έσπευσε να δώσει ο ίδιος τα νεότερα, καθησυχάζοντας τους φίλους του με μια προσωπική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες. Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!» έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Δείτε την ανάρτηση: