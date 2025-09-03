Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση – Η ανακοίνωση

Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες (2/9) ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν, ο αγαπημένος μουσικός είχε ανακοινώσει μέσα από ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram, πως η προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα συναυλία του με τον Γιάννη Κότσιρα στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, αναβάλλεται «για λόγους ανωτέρας βίας».

Η εταιρεία παραγωγής της περιοδείας σε σημερινή (3/9) της ανακοίνωση γνωστοποίησε την εισαγωγή του Νίκου Πορτοκάλογλου στο νοσοκομείο, αναφέροντας πως: «Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 360° Entertainment (@360entertainmentgr)

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στην χθεσινή του ανάρτηση είχε γράψει ότι: «Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή».