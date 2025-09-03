Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση – Η ανακοίνωση

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Πορτοκάλογλου

Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες (2/9) ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν, ο αγαπημένος μουσικός είχε ανακοινώσει μέσα από ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram, πως η προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα συναυλία του με τον Γιάννη Κότσιρα στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, αναβάλλεται «για λόγους ανωτέρας βίας».

Η εταιρεία παραγωγής της περιοδείας σε σημερινή (3/9) της ανακοίνωση γνωστοποίησε την εισαγωγή του Νίκου Πορτοκάλογλου στο νοσοκομείο, αναφέροντας πως: «Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στην χθεσινή του ανάρτηση είχε γράψει ότι: «Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

Πολυκατοικία: Ποια πάρκινγκ μπορούν να ενοικιαστούν σε τρίτους και ποια όχι

Ενημερωτική ημερίδα της ΑΑΔΕ για τις τελωνειακές απλουστεύσεις-Τι είπε ο Πιτσιλής για το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να επαναφέρετε το Apple Watch στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
περισσότερα
18:01 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Stan: «Το πικ της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του»

Ο Stan εργάζεται στην ελληνική μουσική βιομηχανία από το 2009 και έχει διαγράψει μία αξιοζήλευ...
17:32 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ζόζεφιν: «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου…» – Το πρώτο μήνυμα μετά τον θάνατο της γιαγιάς της

Tο μεσημέρι της Κυριακής (31/8) η γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, έχασε τη ζωή της από πνιγ...
16:40 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: Οι δύο απώλειες ανήμερα των γενεθλίων της και η αποκάλυψη για το νέο μέλος της οικογένειάς της

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Φωτεινή Ντεμίρη. Η αγαπημένη ηθοποιός πριν από ...
16:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τζουντ Λο: Βίντεο από το «ατύχημα» του ηθοποιού στη Βενετία – Παραπάτησε καθώς έβγαινε από θαλάσσιο ταξί

Ο Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο είχε μια άτυχη στιγμή στη Βενετία, στην οποία βρέθηκε με αφορμή ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος