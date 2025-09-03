Τζουντ Λο: Βίντεο από το «ατύχημα» του ηθοποιού στη Βενετία – Παραπάτησε καθώς έβγαινε από θαλάσσιο ταξί

Enikos Newsroom

Τζουντ Λο
Φωτογραφία: AP

Ο Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο είχε μια άτυχη στιγμή στη Βενετία, στην οποία βρέθηκε με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Wizard of the Kremlin».

Μετά τη συμμετοχή του στο κορυφαίο Φεστιβάλ, ο σταρ και η σύζυγός του Φίλιπα Κόαν κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο. Κατά την αποβίβασή του από το θαλάσσιο ταξί, ο ηθοποιός χαιρέτησε τον οδηγό, αλλά έχασε την ισορροπία του και παραπάτησε.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από το διάσημο ζευγάρι το οποίο ξέσπασε σε γέλια, ενώ θαυμαστές που βρίσκονταν στην αποβάθρα έσπευσαν να βεβαιωθούν ότι ο ηθοποιός ήταν καλά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε αποκλειστικά η Daily Mail.

Ο ρόλος του ως Βλαντίμιρ Πούτιν

Στη νέα του ταινία, «The Wizard of the Kremlin», ο Λο υποδύεται τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Giuliano da Empoli του 2023 και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ την Κυριακή 31 Αυγούστου. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γάλλος δημιουργός Ολιβιέ Ασαγιάς ενώ συνέγραψε το σενάριο με τον συγγραφέα και τον Εμανουέλ Καρέρ.


«Ελπίζω όχι αφελώς, αλλά δεν φοβήθηκα τις επιπτώσεις. Ένιωσα σίγουρος, στα χέρια του Ολιβιέ και του σεναρίου, ότι αυτή η ιστορία θα ειπωθεί έξυπνα με λεπτότητα και με σεβασμό» είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε, αναφερόμενος στον ρόλο του.

«Δεν αναζητούσαμε την αντιπαράθεση. Είναι ένας χαρακτήρας σε μια ευρύτερη ιστορία. Δεν προσπαθούσαμε να ορίσουμε κάτι για οποιονδήποτε», συμπλήρωσε.

Το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Τομ Στάριτζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

