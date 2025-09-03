Συνελήφθη ο δημιουργός της βρετανικής σειράς «The IT Crowd» για τρανσφοβικές αναρτήσεις – «Με αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτη»

Συνελήφθη ο δημιουργός της βρετανικής σειράς «The IT Crowd» για τρανσφοβικές αναρτήσεις – «Με αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτη»

Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς «The IT Crowd», Γκράχαμ Λάινχαν, συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές κατά την άφιξή του στο Λονδίνο, προκαλώντας σοκ στον χώρο της τηλεόρασης και των social media.

Η σύλληψή του σχετίζεται με τρεις τρανσφοβικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον ίδιο, που κατήγγειλε ότι αντιμετωπίστηκε σαν «τρομοκράτης».

Ο 57χρονος Ιρλανδός σεναριογράφος, που έφτασε στο Λονδίνο με πτήση της American Airlines από την Αριζόνα τη Δευτέρα, δήλωσε ότι πέντε ένοπλοι αστυνομικοί τον περίμεναν κατά την αποβίβασή του.

«Τη στιγμή που κατέβηκα από το αεροπλάνο στο Χίθροου, πέντε ένοπλοι αστυνομικοί με περίμεναν. Όχι ένας, όχι δύο – πέντε. Με συνόδευσαν σε έναν ιδιωτικό χώρο και μου είπαν ότι είμαι υπό σύλληψη για τρία tweets», έγραψε ο Λάινχαν στο blog του στο Substack.

Οι αναρτήσεις του

Ο ίδιος αναδημοσίευσε τις τρεις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις, που είχαν γίνει μέσα σε δύο ημέρες τον Απρίλιο.

Η πρώτη, στις 19 Απριλίου, έδειχνε μια συγκέντρωση για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων με λεζάντα: «Μια φωτογραφία που μπορείς να μυρίσεις».

Πηγή: Daily Mail

«Τους μισώ. Μισογύνηδες και ομοφοβικοί. Γαμ…ε τους», έγραψε επίσης την ίδια μέρα.

Πηγή: Daily Mail

Στις 20 Απριλίου έγραψε: «Αν ένας άνδρας που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς βρίσκεται σε χώρο μόνο για γυναίκες, διαπράττει βίαιο, καταχρηστικό έργο. Κάντε σκηνή, καλέστε την αστυνομία και αν όλα αποτύχουν, χτυπήστε τον στα γεννητικά όργανα».

Πηγή: Daily Mail

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μετά τη σύλληψη, ο Λάινχαν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο λόγω κρίσης άγχους, καθώς η πίεσή του ανέβηκε σε επικίνδυνα επίπεδα.

Ο ίδιος τόνισε πως τον συνέλαβαν «σε αεροδρόμιο σαν τρομοκράτης, κλειδώθηκα σε κελί σαν εγκληματίας, μεταφέρθηκα σε νοσοκομείο επειδή το στρες με σκότωσε σχεδόν, και μου απαγορεύτηκε να μιλάω διαδικτυακά».

Πηγή: grahamlinehan.substack.com

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) δήλωσε ότι η σύλληψη έγινε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 13:00, μετά την άφιξή του από πτήση της American Airlines, για «ύποπτη πρόκληση βίας» σε σχέση με αναρτήσεις στο X.

Όπως σημειώθηκε, η σύλληψη έγινε από την Μονάδα Αεροπορικής Αστυνόμευσης, οι αστυνομικοί φέρουν όπλα αλλά δεν τα χρησιμοποίησαν, και μετά τη μεταφορά του στη φυλακή, οι αστυνομικοί ανησύχησαν για την υγεία του και τον πήγαν στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση του δεν ήταν «απειλητική για τη ζωή του», ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Ο Λάινχαν, που έχει παραδεχθεί ότι η εστίασή του στο κίνημα των τρανς οδήγησε στη διάλυση του γάμου του και κατέστρεψε την καριέρα του, αντιμετωπίζει επίσης δίκη στο Λονδίνο για ξεχωριστές κατηγορίες σχετικά με παρενόχληση τρανς ακτιβίστριας και ζημιά στο κινητό της, τις οποίες αρνείται.

Με πληροφορίες από: New York Post

