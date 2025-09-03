Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος

Σάλο προκάλεσε η καταγγελία του πρώην μοντέλου του Playboy, Σάρα Μπλέικ Τσικ, η οποία υποστηρίζει ότι αεροσυνοδός της American Airlines την ανάγκασε να «κουμπωθεί», επειδή η εμφάνισή της θεωρήθηκε ακατάλληλη.

Η 34χρονη Τσικ ανέφερε ότι μέλος του πληρώματος της ζήτησε να κλείσει το πουκάμισό της, επειδή το ντύσιμό της τόνιζε υπερβολικά το στήθος της.

Σε ανάρτησή της στο X έγραψε: «Η American Airlines μου είπε ότι έπρεπε να κουμπώσω το πουκάμισό μου πριν επιβιβαστώ στην πτήση μου. Δεν γνώριζα ότι είχε dress code που λέει ότι δεν μπορείς να φοράς αθλητικά ρούχα αν έχεις μεγάλο στήθος».

The flight attendant on @AmericanAir told me I needed to button up my shirt prior to boarding my flight. I was unaware that American Airlines had a dress code that said you can’t wear athletic attire if you have big boobs. pic.twitter.com/o1ZbtKoZfj — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) August 31, 2025



Η πρώην Playmate δημοσίευσε φωτογραφία με το ντύσιμο που χαρακτηρίστηκε «προβληματικό», το οποίο περιλάμβανε ένα κοντό τοπ που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά κάτω από ένα κίτρινο καρό πουκάμισο. Φορούσε επίσης ψηλές κάλτσες, αθλητικά παπούτσια και κολάν.

This is the outfit @AmericanAir flight attendant said I needed to fix prior to boarding. 🙄 pic.twitter.com/iD6z50ckot — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) September 1, 2025



Η Τσικ, που διαθέτει 1,2 εκατομμύρια followers στο Instagram, αποκάλυψε σε νέα ανάρτηση, δέκα λεπτά αργότερα, ότι «επιτέλους έφευγε από την Ατλάντα έπειτα από μια ακυρωμένη πτήση το πρωί, δύο αλλαγές προγράμματος και έπειτα νέα καθυστέρηση».

Ωστόσο, όπως είπε, το πλήρωμα συνέχισε να σχολιάζει την εμφάνισή της.

«Τώρα η αεροσυνοδός μού λέει να κουμπώσω το πουκάμισό μου, αλλά όχι στις άλλες γυναίκες που είχαν το ίδιο ντύσιμο, μόνο σε διαφορετικό χρώμα από μένα», πρόσθεσε, καταλήγοντας σαρκαστικά: «ευτυχώς που είμαι platinum μέλος».

Finally leaving Atlanta after a cancelled flight this morning, rescheduling twice, and then being delayed. Now the flight attendant, tells me to button my shirt, but not the other women wearing the same outfit but are different in color than I am. 🙄 @AmericanAir glad I’m a… — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) August 31, 2025

Αντιδράσεις στα social media

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου. «Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε: «Μαντεύω ότι η αεροσυνοδός ήταν άσχημη… απλώς μια υπόθεση».

Ένας τρίτος διερωτήθηκε: «Μήπως απλά ζήλευε αυτά τα προσόντα;».

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και οι επικριτές της Τσικ, με έναν να σημειώνει: «Απλώς κάνουν τη δουλειά τους», ενώ άλλος ανέφερε: «Είναι κορίτσι του OnlyFans… πρέπει να προβάλλεται. Ως μητέρα ενός κοριτσιού, δεν θέλω η κόρη μου να πιστεύει ότι αυτό είναι εντάξει και δεν πρόκειται για ζήλια, είναι θέμα σεβασμού προς τους άλλους. Συγχαρητήρια στην American Airlines γι’ αυτό!».

Η απάντηση της αεροπορικής εταιρείας

Η American Airlines εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Έχουμε μια βαθιά κουλτούρα σεβασμού τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τα μέλη της ομάδας μας, και λυπούμαστε για οτιδήποτε λιγότερο από συνεπή και φιλική εξυπηρέτηση».

«Μοιραζόμαστε αυτήν την εμπειρία εσωτερικά με την ηγεσία του πληρώματος και θα θέλαμε να αφήσουμε έναν ειδικό μας να εξετάσει πιο προσεκτικά την υπόθεση, αν μπορούμε. Στείλτε μας σε προσωπικό μήνυμα ένα τηλέφωνο και email επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή», πρόσθεσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της American Airlines, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαγόρευση για είδη ένδυσης – οι επιβάτες καλούνται απλώς να «ντύνονται κατάλληλα», ενώ δεν επιτρέπονται «γυμνά πόδια ή προσβλητικά ρούχα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό. Τον περασμένο Οκτώβριο, δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι αεροσυνοδός της Spirit Airlines τις έδιωξε από αεροσκάφος επειδή φορούσαν crop tops, κατηγορώντας τον για σεξισμό.