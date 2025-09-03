Ιουλία Καλλιμάνη: Της έριξαν πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο – «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις»

Την έντονη ενόχλησή της έδειξε η Ιουλία Καλλιμάνη επί σκηνής όταν δέχτηκε ένα πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια πρόσφατα εμφανίστηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα και ενώ τραγουδούσε, θαμώνας του μαγαζιού πέταξε το πανέρι πάνω της.

Εμφανώς εκνευρισμένη είπε: «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια γύρισε από την άλλη πλευρά και συνέχισε το πρόγραμμά της.

Δείτε το βίντεο από το dete.gr: