Ιουλία Καλλιμάνη: Της έριξαν πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο – «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιουλία Καλλιμάνη
Φωτογραφία: Instagram/iouliakallimani_official

Την έντονη ενόχλησή της έδειξε η Ιουλία Καλλιμάνη επί σκηνής όταν δέχτηκε ένα πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια πρόσφατα εμφανίστηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα και ενώ τραγουδούσε, θαμώνας του μαγαζιού πέταξε το πανέρι πάνω της.

Εμφανώς εκνευρισμένη είπε: «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια γύρισε από την άλλη πλευρά και συνέχισε το πρόγραμμά της.

Δείτε το βίντεο από το dete.gr:

@dete.gr_ Πάτρα: Τα λουλούδια… άναψαν φωτιές στην Καλλιμάνη #greecetiktok #news #detegr #kallimani #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – dete.gr_

