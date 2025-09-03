Τουρίστρια καταγγέλλει οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας – Βίντεο

Ένα βίντεο που ανέβασε μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok έχει γίνει viral, καθώς δείχνει έναν οδηγό ταξί να προσπαθεί να την χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” μέχρι τη μαρίνα Ζέας.

Στο βίντεο φαίνεται το ταξίμετρο να γράφει 130 ευρώ, παρόλο που φέρεται να είχαν συμφωνήσει αρχικά πολύ λιγότερα. «Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», ακούγεται να λέει. Όταν είδε πως το ταξίμετρο “κλείδωσε” στα 100 ευρώ, αναφώνησε έκπληκτη: «το συνειδητοποιείς αυτό;».

«Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου, γιατί αν θέλεις να καλέσεις την αστυνομία, μπορείς να την καλέσεις», ανέφερε η τουρίστρια, βγάζοντας φωτογραφία την πινακίδα κυκλοφορίας του ταξί. Ο οδηγός ακούγεται να λέει: «Σου είχα πει 90 ευρώ».

Η ανάρτηση στο TikTok προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.