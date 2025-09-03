Τουρίστρια καταγγέλλει οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας – Βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί

Ένα βίντεο που ανέβασε μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok έχει γίνει viral, καθώς δείχνει έναν οδηγό ταξί να προσπαθεί να την χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” μέχρι τη μαρίνα Ζέας.

Στο βίντεο φαίνεται το ταξίμετρο να γράφει 130 ευρώ, παρόλο που φέρεται να είχαν συμφωνήσει αρχικά πολύ λιγότερα. «Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», ακούγεται να λέει. Όταν είδε πως το ταξίμετρο “κλείδωσε” στα 100 ευρώ, αναφώνησε έκπληκτη: «το συνειδητοποιείς αυτό;».

«Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου, γιατί αν θέλεις να καλέσεις την αστυνομία, μπορείς να την καλέσεις», ανέφερε η τουρίστρια, βγάζοντας φωτογραφία την πινακίδα κυκλοφορίας του ταξί. Ο οδηγός ακούγεται να λέει: «Σου είχα πει 90 ευρώ».

Η ανάρτηση στο TikTok προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο μικροσκόπιο 5 Καθηγητών το ελληνικό σύστημα υγείας: ελλείψεις, ανισότητες και νέες προκλήσεις

Τι ώρα να πίνουμε καφέ για να αυξήσουμε την ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε τη δυσκοιλιότητα και να μην επηρεάσουμε τον ύπνο

ΕΡΓΑΝΗ: Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε τις υπερωρίες στον τουρισμό-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξή του – Κατασχέσεις και συλλήψεις

Η κβαντική εμπλοκή διαρκεί 600 φορές περισσότερο σε μυστηριώδεις σκοτεινές καταστάσεις – Αποκαλυπτική μελέτη

Το ζώδιο που άθελά του ραγίζει καρδιές – Καμιά φορά δεν είναι καλό να είσαι ακαταμάχητος
περισσότερα
13:32 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μύκονος: Μεθυσμένοι Ιταλοί τουρίστες προκάλεσαν χάος έξω από μπεργκεράδικο – Πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε έξω από κατάστημα εστίασης στη Μύκονο, όταν μία ομάδα Ιταλών του...
13:08 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού – Τι υποστήριξε ο 27χρονος δράστης

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας ενός 47χρονου Αλβανού που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου ...
13:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Επί 4 ώρες επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν οι Έλληνες ψαράδες τους Τούρκους αλιείς στο Θρακικό πέλαγος – «Επικρατεί μία άναρχη κατάσταση, δρουν χωρίς μέτρο»

Συνολικά 4 ώρες φαίνεται πως διήρκησε το σκηνικό έντασης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (0...
12:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πυλωτή – Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/9 για φωτ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος