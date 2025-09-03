Σχολικά είδη: Αύξηση στις τιμές – Τα στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Enikos Newsroom

οικονομία

σχολικά είδη

Αυξάνεται το κόστος των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά. Όπως προκύπτει από την πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς που διενήργησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ  καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα, όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την Ένωση, παρά τις υποσχέσεις, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους ότι θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές των σχολικών ειδών σε σχέση με το 2024, όπως δήλωσαν στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης, στις 28 Αυγούστου.

Η EEKE υπογραμμίζει ακόμη μία φορά την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους. Ταυτόχρονα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμής των αγαθών.

O πίνακας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ παρουσιάζει τον πίνακα με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο μικροσκόπιο 5 Καθηγητών το ελληνικό σύστημα υγείας: ελλείψεις, ανισότητες και νέες προκλήσεις

Τι ώρα να πίνουμε καφέ για να αυξήσουμε την ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε τη δυσκοιλιότητα και να μην επηρεάσουμε τον ύπνο

ΕΡΓΑΝΗ: Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε τις υπερωρίες στον τουρισμό-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξή του – Κατασχέσεις και συλλήψεις

Η κβαντική εμπλοκή διαρκεί 600 φορές περισσότερο σε μυστηριώδεις σκοτεινές καταστάσεις – Αποκαλυπτική μελέτη

Το ζώδιο που άθελά του ραγίζει καρδιές – Καμιά φορά δεν είναι καλό να είσαι ακαταμάχητος
περισσότερα
10:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΡΓΑΝΗ: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένες υπερωρίες στο 7μηνο του 2025

Αυξήθηκαν κατά 80% οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργα...
10:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Aύριο αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων

Αύριο, Πέμπτη, (4/9) στις 12:00 αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Κο...
08:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Εκτός της πληρωμής του επιδόματος στέγασης για τον μήνα Οκτώβρη από τον ΟΠΕΚΑ κινδυνεύουν να μ...
07:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ» το οποίο θα αρχίσει να «τρέχει» το 2026. Σύμφωνα ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος