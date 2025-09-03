Κέρκυρα: Συνελήφθη γιατρός για βιασμό – H καταγγελία 18χρονης

Στη σύλληψη ενός γιατρού που διατηρεί ιατρείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας προχώρησαν αστυνομικοί έπειτα από καταγγελία 18χρονης για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας corfutvnews.gr, η γυναίκα, η οποία προχώρησε στη σχετική καταγγελία την Δευτέρα, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο ιατρείο του για εξέταση, εκείνος προχώρησε σε απρεπείς κινήσεις.

Η 18χρονη αποκάλυψε όσα έγιναν στη μητέρα της και στη συνέχεια με τον δικηγόρο της προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του 59χρονου γιατρού, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του Εισαγγελέα.